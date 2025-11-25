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LUM11342U92X2/10
11342U92X2
Behersk lyset, overvind mørket
Overvind mørket med Philips Ultinon Pro9200, som er kulminationen af eftermonteret LED-belysning. Anvend kraften fra banebrydende LED-teknologi med op til 400 %* øget lysstyrke fra en af de mest kompakte pærer på markedet.
LED-HL [~H4]
Op til 400 % kraftigere lys
Bred vognparkkompatibilitet
Eksklusiv stil og sikkerhed
Pakke med 2 stk.
Vores nyeste teknologi er nem at installere. Philips Ultinon Pro9200 LED-serien kombinerer kraften fra LED-teknologi med et ultrakompakt hus, der passer til alle belysningsformål. Denne nye generation af H4-pærer er helt nydesignet med henblik på at eliminere den klodsede gamle køleplade og genskabe halogenpærernes form. De er hurtige og nemme at montere selv i de smalleste forlygter og giver bilister problemfri funktionalitet.
Behersk lyset på vejen. Vores Philips Ultinon Pro9200-forlygtepærer er omhyggeligt udviklet til at vække din passion for kørsel og giver suveræn ydeevne og det enestående udsyn som du ønsker under kørslen, uanset forholdene. Takket være vores unikke LED-udvælgelse og omhyggelige videreudvikling af produktet får du enestående lysstyrke på op til 400 % mere end det lovlige minimum for halogenpærer. Se vejskilte bedre med deres unikke optimale spektrum, og få en bedre overblik over vejen forude. Med vores pærer kan du navigere sikkert.
Kør sikkert og præcist med Philips Ultinon Pro9200. Takket være den præcise placering af LED-chips på vores Philips Ultinon Pro9200-pærer har du lys præcis, hvor du har brug for det på vejen, uden at blænde modkørende bilister. Pærerne er også udstyret med vores innovative Philips SafeBeam-teknologi, der producerer den mest anvendelige lysstråle og et blændfrit mønster. Det betyder optimalt udsyn under kørslen.
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1.0
ud af 5
1
Anmeldelse
locke 07
25/11/2025
Österreich
Bekræftet køber
schlechter service
Die LED leuchtet sehr gut aus und ist eine Verbesserung zur H4 Halogen Variante. Nur ist eine von zwei LED schon nach kurzer Zeit 6 Wochen und ca. 350 km schon defekt. Die Reklamation ist echt schwierig
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro9200 HL 11342U92X2 Unvergleichliche LED-Lichtleistung für Fahrzeuge
Dato for brug 2024-10-25
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro9200 HL 11342U92X2 Unvergleichliche LED-Lichtleistung für Fahrzeuge
Dato for brug 2024-10-25
Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.
Ikke-ECE-kompatibel, ikke til brug på offentlig vej. Du er ansvarlig for at overholde gældende lovkrav i dit land.
Philips Ultinon Pro9200 LED-serien er omfattet af en 2 års garanti ved køb + 3 års gratis udvidet garanti ved registrering. Gå til philips.com/auto-warranty for at få mere at vide om vores garantipolitik. Philips' garanti dækker udelukkende fabrikationsfejl og ikke-kommerciel brug.