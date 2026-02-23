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18952X2
3-i-1-løsning
Få glæde af en 3-i-1-løsning* til advarsler på instrumentbrættet og lysproblemer med Philips LED-pærer med Philips CANbus-adaptere. Philips CANbus-adaptere sikrer pålidelig og langvarig ydeevne for dine LED-pærer under virkelige kørselsforhold.
Til [≈H7]-LED- eftermontering
Undgå signal- og lysfejl
Nem installation
Vandtæt design
Nogle gange, når der monteres LED-pærer til eftermontering, fortolkes LED'ens lavere strømforbrug af bilernes sikkerhedssystem som en fejl i pærerne. Dette vil vise et fejlsignal på instrumentbrættet, selvom LED-pærerne fungerer korrekt. For at undgå dette anbefaler vi, at du bruger en Philips CANbus-adapter. Philips CANbus-adapteren til Philips LED HL [H7]-pærer kan tilsluttes bilens indbyggede sikkerhedssystem for at eliminere falske fejlmeddelelser på instrumentbrættet. Bilister kan bruge deres Philips LED-pærer med ro i sindet.
LED-pærernes lavere strømforbrug kan nogle gange skabe problemer med variation i strømmen, hvilket resulterer i en reduktion af LED-pærernes ydeevne. Med en smart 3-i-1-funktion tilfører vores Philips CANbus-adapter en ekstra kondensatorfunktion, så du undgår problemer med flimren og lysdæmpning. Få det bedste ud af dine Philips LED-pærer til eftermontering med den nyeste generation af Philips CANbus-adaptere.
Alle køretøjsmodeller er forskellige, men de fleste kræver ikke en Philips CANbus-adapter, når der eftermonteres LED-lyskilder! Hvis du vil vide, om der er brug for en Philips CANbus-adapter til din køretøjsmodel, kan du gå til vores Philips-websted og se vores nyeste online kompatibilitetsliste**.
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2.4
ud af 5
5
Anmeldelser
Jesustr
23/02/2026
Deutschland
Bekræftet køber
Technisch top, Punktabzug für Onlineportal
technisch Top, leider funktioniert die Registrierung zur erweiterten Garantie der passsenden LED-H7-Lampen trotz mehrfachen Versuchen nicht
Fordele
Passt 100%, komplettes Zubehör für die Montage
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Accessories for LED upgrade 18952X2 CANbus-Adapter
Dato for brug 2026-01-23
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Accessories for LED upgrade 18952X2 CANbus-Adapter
Dato for brug 2026-01-23
29/04/2025
España
Bekræftet køber
Excelente
Debería comprar un "pack completo" (bombilla Led + adaptador)
Fordele
Sin incidencias
Ulemper
Debería estar "Pack completo"
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Accessories for LED upgrade 18952X2 Adaptador CANbus
Dato for brug 2024-10-29
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Accessories for LED upgrade 18952X2 Adaptador CANbus
Dato for brug 2024-10-29
hjardys
23/05/2024
Danmark
Bekræftet køber
Ikke for god en start
På vores Opel Corsa E, skal der ikke bruges CAMbus, ikke desto mindre, så fungerer automatisk lys ikke og den melder fejl på nærlys. Har nu menteret CAMbus på nærlys, og det virker en gang imellem, dvs lyset tænder, hvor det ikke skal tænder og melder ind i mellem fejl på nærlys. Skrevet til Phipips support. De skriver tilbage, at der skal monteres et sæt CAMbus mere, som skal serieforbindes. Det skulle løse problemet. De vil sende mit et sæt CAMbus uden beregning. Jeg afventer
Fordele
Hvis det virker ja
Ulemper
Når det ikke virker
Denne anmeldelse blev foretaget for Accessories for LED upgrade 18952X2 CANbus-adaptere
Dato for brug 2024-04-23
Denne anmeldelse blev foretaget for Accessories for LED upgrade 18952X2 CANbus-adaptere
Dato for brug 2024-04-23
Undgå falske advarsler på instrumentbrættet, undgå problemer med flimren og lysdæmpning
Vi tester løbende vores pærer og tilbehør med flere køretøjsmodeller og opdaterer regelmæssigt vores kompatibilitetsliste. Hvis din køretøjsmodel ikke er på listen, er den endnu ikke blevet testet. Kontakt vores kundesupport.
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3 års garanti (2 års standard + 1 års udvidet). Besøg philips.com/auto-warranty for at tilmelde dig for at få en udvidet garanti