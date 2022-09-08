Undgå misvisende signaler på instrumentbrættet

Nogle gange, når der monteres LED-pærer til eftermontering, fortolkes LED'ens lavere strømforbrug af bilernes sikkerhedssystem som en fejl i pærerne. Dette vil vise et fejlsignal på instrumentbrættet, selvom LED-pærerne fungerer korrekt. For at undgå dette anbefaler vi, at du bruger en Philips CANbus-adapter. Philips CANbus-adapteren til Philips LED FL [H8/H11/H16]-pærer kan tilsluttes bilens indbyggede sikkerhedssystem for at eliminere falske fejlmeddelelser på instrumentbrættet. Bilister kan bruge deres Philips LED-pærer med ro i sindet.