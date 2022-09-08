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3-i-1-løsning
Få glæde af en 3-i-1-løsning* til advarsler på instrumentbrættet og lysproblemer med Philips LED-pærer med Philips CANbus-adaptere. Philips CANbus-adaptere sikrer pålidelig og langvarig ydeevne for dine LED-pærer under virkelige kørselsforhold.
Til eftermontering af [≈H8/H11/H16]-LED
Undgå signal- og lysfejl
Nem installation
Vandtæt design
Nogle gange, når der monteres LED-pærer til eftermontering, fortolkes LED'ens lavere strømforbrug af bilernes sikkerhedssystem som en fejl i pærerne. Dette vil vise et fejlsignal på instrumentbrættet, selvom LED-pærerne fungerer korrekt. For at undgå dette anbefaler vi, at du bruger en Philips CANbus-adapter. Philips CANbus-adapteren til Philips LED FL [H8/H11/H16]-pærer kan tilsluttes bilens indbyggede sikkerhedssystem for at eliminere falske fejlmeddelelser på instrumentbrættet. Bilister kan bruge deres Philips LED-pærer med ro i sindet.
LED-pærernes lavere strømforbrug kan nogle gange skabe problemer med variation i strømmen, hvilket resulterer i en reduktion af LED-pærernes ydeevne. Med en smart 3-i-1-funktion tilfører vores Philips CANbus-adapter en ekstra kondensatorfunktion, så du undgår problemer med flimren og lysdæmpning. Få det bedste ud af dine Philips LED-pærer til eftermontering med den nyeste generation af Philips CANbus-adaptere.
Alle køretøjsmodeller er forskellige, men de fleste kræver ikke en Philips CANbus-adapter, når der eftermonteres LED-lyskilder! Hvis du vil vide, om der er brug for en Philips CANbus-adapter til din køretøjsmodel, kan du gå til vores Philips-websted og se vores nyeste online kompatibilitetsliste**.
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Undgå falske advarsler på instrumentbrættet, undgå problemer med flimren og lysdæmpning
Vi tester løbende vores pærer og tilbehør med flere køretøjsmodeller og opdaterer regelmæssigt vores kompatibilitetsliste. Hvis din køretøjsmodel ikke er på listen, er den endnu ikke blevet testet. Kontakt vores kundesupport.
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3 års garanti (2 års standard + 1 års udvidet). Gå til philips.com/auto-warranty for at tilmelde dig for at få en udvidet garanti