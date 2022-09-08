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Accessories for LED upgradeCANbus-adaptere

18956X2

3-i-1-løsning

Få glæde af en 3-i-1-løsning* til advarsler på instrumentbrættet og lysproblemer med Philips LED-pærer med Philips CANbus-adaptere. Philips CANbus-adaptere sikrer pålidelig og langvarig ydeevne for dine LED-pærer under virkelige kørselsforhold.

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Avanceret system til køretøjer

3-i-1-løsning

  • Til eftermontering af [≈HIR2/HB3/4]-LED

  • Undgå signal- og lysfejl

  • Nem installation

  • Vandtæt design

Undgå misvisende signaler på instrumentbrættet

Nogle gange, når der monteres LED-pærer til eftermontering, fortolkes LED'ens lavere strømforbrug af bilernes sikkerhedssystem som en fejl i pærerne. Dette vil vise et fejlsignal på instrumentbrættet, mens LED-pærerne fungerer perfekt. For at undgå denne ulejlighed anbefaler vi, at du bruger en Philips CANbus-adapter. Philips CANbus-adapteren til Philips LED HL [HB3/HB4]- og HL [HIR2]-pærer kan tilsluttes bilens indbyggede sikkerhedssystem for at eliminere falske fejlmeddelelser på instrumentbrættet. Bilister kan nyde deres Philips LED-pærer med ro i sindet.

Undgå problemer med flimren og dæmpning

LED-pærernes lavere strømforbrug kan nogle gange skabe problemer med variation i strømmen, hvilket resulterer i en reduktion af LED-pærernes ydeevne. Med en smart 3-i-1-funktion tilfører vores Philips CANbus-adapter en ekstra kondensatorfunktion, så du undgår problemer med flimren og lysdæmpning. Få det bedste ud af dine Philips LED-pærer til eftermontering med den nyeste generation af Philips CANbus-adaptere.

Vælg ro i sindet

Alle køretøjsmodeller er forskellige, men de fleste kræver ikke en Philips CANbus-adapter, når der eftermonteres LED-lyskilder! Hvis du vil vide, om der er brug for en Philips CANbus-adapter til din køretøjsmodel, kan du gå til vores Philips-websted og se vores nyeste online kompatibilitetsliste**.

Tekniske specifikationer

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  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Undgå falske advarsler på instrumentbrættet, undgå problemer med flimren og lysdæmpning

  2. Vi tester løbende vores pærer og tilbehør med flere køretøjsmodeller og opdaterer regelmæssigt vores kompatibilitetsliste. Hvis din køretøjsmodel ikke er på listen, er den endnu ikke blevet testet. Kontakt vores kundesupport.

  3. Gå til Philips.com/AutomotiveSupport for at få flere oplysninger

  4. 3 års garanti (2 års standard + 1 års udvidet). Gå til philips.com/auto-warranty for at tilmelde dig for at få en udvidet garanti