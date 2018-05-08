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Udgået
Besat af lyd
Du kan være sikker på lyd, der fylder rummet ligesom i biografen, med DVD-komponent mikrosystemet fra Philips. Højttalersystemet med 100 W RMS samlet udgangseffekt lader dig mærke hver lydeffekt. Indeholder også direkte USB til afspilning af fotos og musik.
100 W
subwoofer
Mange vækkeure har flere valg til alarmer. Denne Philips clockradio vækker med radio eller den almindelige buzzer-alarm. Sleep-timeren lader dig programmere, hvor lang tid musikken skal spille, mens du falder i søvn. Uanset hvad du skal bruge, det være sig en morgen-buzzer, der laver en regelmæssig tone, eller din yndlingsmusik, når du skal sove, så har denne clockradio det hele.
Progressiv scanning fordobler billedets lodrette opløsning, så det bliver mærkbart skarpere. I stedet for at sende et felt med ulige linjer til skærmen først, efterfulgt af et felt med lige linjer, optegnes begge felter samtidig. Der skabes straks et helt billede ved brug af den maksimale opløsning. Ved denne hastighed opfatter det menneskelige øje et skarpere billede uden linjestruktur.
Dolby Digital, verdens førende digitale multi-kanal lydstandarder, bygger på de samme principper, som det menneskelige øre anvender til behandling af lyd. Du oplever en fantastisk surround-lyd af høj kvalitet med en realistisk rumvirkning.
4.0
ud af 5
8
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produkt
selwin
08/05/2018
España
buen producto, mal control remoto
el equipo es excelente, pero su control se arruina muy rápido y no se encuentran repuestos...
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCD183 DVD Micro Theater
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCD183 DVD Micro Theater
cristian
17/07/2011
Italia
un acquisto che rispetta la qualita
un acquisto che rispetta la qualita descritta da philips che ha grande propieta di inpiego in ascolto e qualita riproduzione musica
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCD183 Sistema micro DVD Component
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCD183 Sistema micro DVD Component
Fred
07/04/2010
United Kingdom
Good value - excellent service
Decent little system for the price. We didn't need a big 5:1 set for the size of room. We used this set to tie everything together [TV, PVR, mp3, DVD, etc] whic it does very well. Easy to set up, most cables are included. It has a number preset sounds rather than a proper equalizer which means you have to fiddle about to find the best one for what you are playing, but that's clearly specified in the ads and what do you expect when bigger setups are 2 or 3 times the price. Major gripe is the dimness of the display panel. Philips replaced the first, but second one not much different, you can't read it from more than 4-5 feet. Must say how helpful and quick Philips were with tech support and exchanging the unit. Top marks; dial the number and speak to real people. Only other problem is the mp3 menus which don't show all of the track name. All in all, a pleasing product and a very good service.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCD183 DVD Micro Theatre
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCD183 DVD Micro Theatre