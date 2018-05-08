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Udgået

DVD-komponent-mikrosystem

MCD183/12

4

| (8) Anmeldelser | 88% anbefaler dette produkt

Besat af lyd

Du kan være sikker på lyd, der fylder rummet ligesom i biografen, med DVD-komponent mikrosystemet fra Philips. Højttalersystemet med 100 W RMS samlet udgangseffekt lader dig mærke hver lydeffekt. Indeholder også direkte USB til afspilning af fotos og musik.

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Slap af til god musik og film

Besat af lyd

  • 100 W

  • subwoofer

Vække- og sleep-timer-funktioner

Vække- og sleep-timer-funktioner

Mange vækkeure har flere valg til alarmer. Denne Philips clockradio vækker med radio eller den almindelige buzzer-alarm. Sleep-timeren lader dig programmere, hvor lang tid musikken skal spille, mens du falder i søvn. Uanset hvad du skal bruge, det være sig en morgen-buzzer, der laver en regelmæssig tone, eller din yndlingsmusik, når du skal sove, så har denne clockradio det hele.

Progressiv scanning-komponent-video til optimeret billedkvalitet

Progressiv scanning-komponent-video til optimeret billedkvalitet

Progressiv scanning fordobler billedets lodrette opløsning, så det bliver mærkbart skarpere. I stedet for at sende et felt med ulige linjer til skærmen først, efterfulgt af et felt med lige linjer, optegnes begge felter samtidig. Der skabes straks et helt billede ved brug af den maksimale opløsning. Ved denne hastighed opfatter det menneskelige øje et skarpere billede uden linjestruktur.

Dolby Digital giver den ultimative filmoplevelse

Dolby Digital giver den ultimative filmoplevelse

Dolby Digital, verdens førende digitale multi-kanal lydstandarder, bygger på de samme principper, som det menneskelige øre anvender til behandling af lyd. Du oplever en fantastisk surround-lyd af høj kvalitet med en realistisk rumvirkning.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

8

Anmeldelser

88%

anbefaler dette produkt

2
1

08/05/2018

España

España

buen producto, mal control remoto

el equipo es excelente, pero su control se arruina muy rápido y no se encuentran repuestos...

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCD183 DVD Micro Theater

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCD183 DVD Micro Theater

17/07/2011

Italia

Italia

un acquisto che rispetta la qualita

un acquisto che rispetta la qualita descritta da philips che ha grande propieta di inpiego in ascolto e qualita riproduzione musica

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCD183 Sistema micro DVD Component

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCD183 Sistema micro DVD Component

07/04/2010

United Kingdom

United Kingdom

Good value - excellent service

Decent little system for the price. We didn't need a big 5:1 set for the size of room. We used this set to tie everything together [TV, PVR, mp3, DVD, etc] whic it does very well. Easy to set up, most cables are included. It has a number preset sounds rather than a proper equalizer which means you have to fiddle about to find the best one for what you are playing, but that's clearly specified in the ads and what do you expect when bigger setups are 2 or 3 times the price. Major gripe is the dimness of the display panel. Philips replaced the first, but second one not much different, you can't read it from more than 4-5 feet. Must say how helpful and quick Philips were with tech support and exchanging the unit. Top marks; dial the number and speak to real people. Only other problem is the mp3 menus which don't show all of the track name. All in all, a pleasing product and a very good service.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCD183 DVD Micro Theatre

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCD183 DVD Micro Theatre

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