Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
Besat af lyd
Nyd din musik fra iPhone/iPod i enestående lyd med mikro hi-fi-systemet MCM280D fra Philips. Det er elegant designet og oplader også din iPhone/iPod, mens den spiller, ripper CD'er til MP3 og afspiller MP3/WMA-musik fra bærbare enheder via direkte USB.
dock til iPhone/iPod
Dette system har en samlet udgangseffekt på 60 W RMS. RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Jo højere watt-tal, desto bedre lydeffekt fra højttaleren.
Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj – med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.
Stik blot din enhed i USB-porten på dit Philips hi-fi-system. Din digitale musik afspilles direkte fra enheden. Nu kan du nemt dele din yndlingsmusik med familie og venner.
4.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
Kenyatta
19/10/2011
Nederland
Mooi en prachtig geluid
Bezit dit toestel nu al bijna een jaar en ben blij dat ik deze keus gemaakt heb. Het is heel mooi, gebruiksvriendelijk en belangrijkste een heel mooi warm geluid.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM280D Slank microgeluidssysteem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM280D Slank microgeluidssysteem