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Udgået

Classic hi-fi-mikrosystem

MCM761/12

4

| (5) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produkt

Besat af lyd

Nu kan du få fat i den gode lyd med Classic hi-fi-mikrosystem fra Philips. Rip din musik direkte til en MP3 med den direkte USB-tilslutning. Intet behov for PC. Det elegante design med træbeklædte højttalere giver et klassisk udseende, der aldrig går af mode.

Se alle fordele

Nyd musik i hi-fi-kvalitet

Besat af lyd

  • Bånddiskantenhed

  • 150 W

Diskant- og basregulering gør det nemt at indstille lave og høje toner.

Diskant og bas er equalizer-funktioner, der kontrollerer henholdsvis lydens høje og lave frekvensniveauer. Diskanten regulerer specielt forstærkningen af de høje toner i musikken, mens bassen styrer forstærkningsniveauet af de lave toner. Ved at bruge tasterne op og ned kan lytteren nemt lægge større eller mindre vægt på de lave og høje toner, eller lade diskant og bas forblive neutrale, så de kan gengive musik i den oprindelige indstilling. Diskant- og basknapper giver dig mulighed for at lytte til din musik på den måde, som du kan lide det.

Få glæde af MP3/WMA-musik fra dine transportable USB-drev

Få glæde af MP3/WMA-musik fra dine transportable USB-drev

Stik blot din enhed i USB-porten på dit Philips hi-fi-system. Din digitale musik afspilles direkte fra enheden. Nu kan du nemt dele din yndlingsmusik med familie og venner.

Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Lydkomprimeringsteknologi kan gøre store digitale musikfiler op til 10 gange mindre uden at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 eller WMA er to af de komprimeringsformater, der giver dig mulighed for at opleve en verden af digital musik på din afspiller fra Philips. Download MP3- eller WMA-sange fra autoriserede musikwebsteder på internettet, eller opret dine egne MP3- eller WMA-musikfiler ved at rippe dine lyd-CD'er og overføre dem til afspilleren.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

5

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produkt

2
1

15/05/2012

España

España

Producto extraordinario, calidad precio mejor que otros del mismo genero

1º La cadena incorpora las fuentes principales de sonido 2ª La reproducción sonora es de buena calidad, sorprendente para su tamaño y sus altavoces de dos vias 3º El precio es mas que asequible (calidad precio, muy buenos) 4ª Volumen mas que suficiente (sin casi distorsión

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM761 Microcadena Hi-Fi clásica

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM761 Microcadena Hi-Fi clásica

24/06/2015

Deutschland

Deutschland

Leistungsstarkes Musik-System mit guten Klangeigenschaften

Technisch und optisch in allen Komponenten gut ausgewogen. Meine Erfahrungen nach vier Jahren Nutzungsdauer sind insgesamt sehr positiv! Verbesserungswürdig ist die Einbautiefe der Anlage, weil der Antennenanschluss, wenn kein Winkelstecker zur Hand, sehr viel Platz in einer üblichen Schrankwand benötigt. Bitte belassen Sie in Ihrem Angebot zukünftig eine leistungsstarke Minianlage, wie die MCM761 mit Cassetten-Deck, weil viele Musikfreunde über stattliche Musiksammlungen verfügen und diese Cassetten nicht auf neue Tonträger überspielen wollen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM761 Klassisches HiFi-Microsystem

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM761 Klassisches HiFi-Microsystem

11/12/2013

België

België

Dit is een gemakkelijk in gebruik en mooi product.

Dit product geeft een mooie klank is mooi wat design betreft makkelijk in gebruik. Jammer dat je het klokje niet meer kan lezen wanneer het toestel op stand by staat.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM761 Klassiek hifi-microsysteem

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM761 Klassiek hifi-microsysteem

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