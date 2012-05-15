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Udgået
Besat af lyd
Nu kan du få fat i den gode lyd med Classic hi-fi-mikrosystem fra Philips. Rip din musik direkte til en MP3 med den direkte USB-tilslutning. Intet behov for PC. Det elegante design med træbeklædte højttalere giver et klassisk udseende, der aldrig går af mode.
Bånddiskantenhed
150 W
Diskant og bas er equalizer-funktioner, der kontrollerer henholdsvis lydens høje og lave frekvensniveauer. Diskanten regulerer specielt forstærkningen af de høje toner i musikken, mens bassen styrer forstærkningsniveauet af de lave toner. Ved at bruge tasterne op og ned kan lytteren nemt lægge større eller mindre vægt på de lave og høje toner, eller lade diskant og bas forblive neutrale, så de kan gengive musik i den oprindelige indstilling. Diskant- og basknapper giver dig mulighed for at lytte til din musik på den måde, som du kan lide det.
Stik blot din enhed i USB-porten på dit Philips hi-fi-system. Din digitale musik afspilles direkte fra enheden. Nu kan du nemt dele din yndlingsmusik med familie og venner.
Lydkomprimeringsteknologi kan gøre store digitale musikfiler op til 10 gange mindre uden at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 eller WMA er to af de komprimeringsformater, der giver dig mulighed for at opleve en verden af digital musik på din afspiller fra Philips. Download MP3- eller WMA-sange fra autoriserede musikwebsteder på internettet, eller opret dine egne MP3- eller WMA-musikfiler ved at rippe dine lyd-CD'er og overføre dem til afspilleren.
4.0
ud af 5
5
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produkt
murcielago
15/05/2012
España
Producto extraordinario, calidad precio mejor que otros del mismo genero
1º La cadena incorpora las fuentes principales de sonido 2ª La reproducción sonora es de buena calidad, sorprendente para su tamaño y sus altavoces de dos vias 3º El precio es mas que asequible (calidad precio, muy buenos) 4ª Volumen mas que suficiente (sin casi distorsión
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM761 Microcadena Hi-Fi clásica
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM761 Microcadena Hi-Fi clásica
Siggi64
24/06/2015
Deutschland
Leistungsstarkes Musik-System mit guten Klangeigenschaften
Technisch und optisch in allen Komponenten gut ausgewogen. Meine Erfahrungen nach vier Jahren Nutzungsdauer sind insgesamt sehr positiv! Verbesserungswürdig ist die Einbautiefe der Anlage, weil der Antennenanschluss, wenn kein Winkelstecker zur Hand, sehr viel Platz in einer üblichen Schrankwand benötigt. Bitte belassen Sie in Ihrem Angebot zukünftig eine leistungsstarke Minianlage, wie die MCM761 mit Cassetten-Deck, weil viele Musikfreunde über stattliche Musiksammlungen verfügen und diese Cassetten nicht auf neue Tonträger überspielen wollen.
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Denne anmeldelse blev foretaget for MCM761 Klassisches HiFi-Microsystem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM761 Klassisches HiFi-Microsystem
muki
11/12/2013
België
Dit is een gemakkelijk in gebruik en mooi product.
Dit product geeft een mooie klank is mooi wat design betreft makkelijk in gebruik. Jammer dat je het klokje niet meer kan lezen wanneer het toestel op stand by staat.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM761 Klassiek hifi-microsysteem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM761 Klassiek hifi-microsysteem