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Udgået
Lyt til intet andet end førsteklasses lyd
Nyd en overlegen støjdæmpning med Fidelio NC1. Alt, hvad du får, er en kompromisløs lyd i hi-fi-kvalitet, helt uden støj. Dens kompakte, sammenfoldelige design og langtidsbærekomforten gør den til den bedste lydledsager til de lange stræk eller til den daglige pendling.
Lyd i høj opløsning
On-ear
Luksusørepuder med viskoelastisk skum
Flad sammenfoldning
Lyd i høj opløsning giver det bedste inden for lydgengivelse, en mere virkelighedstro genskabelse af de originale masteroptagelser i studiet end CD-formater på 16 bit/44,1 kHz. Denne kompromisløse kvalitet gør lyd i høj opløsning til den bedste ledsager inden for lyd til musikelskeren. Fidelio-hovedtelefoner lever op til de strenge standarder, der kræves for at opnå kvalitetsstemplet for lyd i høj opløsning. Uanset om du nyder din samling af lyd i høj opløsning eller en mere traditionel musikkilde, hjælper de bløde, udvidede høje frekvenser i hovedtelefonerne i Fidelio-serien til, at du får mere ud af musikken.
Fidelio NC-1 anvender en fremad- og bagudvendt, aktiv støjdæmpningsløsning (ANC), hvilket vil sige, at der sidder 4 mikrofoner indvendigt i og udvendigt på ørekopperne, som opfanger støjen, der således udsættes for en avanceret bearbejdning. Fremadvendt ANC (mikrofoner udvendigt på ørekoppen) dækker et større båndbreddefrekvensområde, mens bagudvendt ANC (mikrofoner indvendigt i ørekoppen) giver forstærket støjdæmpning. Denne kombination sikrer en dæmpning over et bredt frekvensområde og optimerer i større omfang musiknydelsen i alle omgivelser.
Hver højttalerdriver er omhyggeligt håndplukket, indstillet og testet, før de sættes sammen for at sikre den mest afbalancerede naturlige lyd. 40 mm-driverne udnytter kraftfulde neodymmagneter til at levere ægte HD-lyd i et stort dynamisk område, helt ned i de mindste detaljer.
Priser
3.8
ud af 5
13
Anmeldelser
82%
anbefaler dette produkt
Shin
05/12/2018
United Kingdom
Amazing overall quality!
Optimum clear and pure sound, wonderful noise canceling in a noisy office and even in the airplane, very good touch and fits very well on ears. Battery life beyond expectations.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for NC1 Noise-Cancelling Headphones
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RodB
30/01/2017
United Kingdom
Bekræftet køber
Superb headphones
Light, very comfortable on-ear headphones. The built-in USB-charged battery lasts for a very long time, and the noise-cancelling is brilliant. They can be used just to cancel noise - you don't have to have them plugged into a sound source, and they can be used to listen to a source even if the battery does run out on you (though the sound quality isn't as good without the noiser cancelling). They fold pretty well, and the carry case is good, but a bit bulky.
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Denne anmeldelse blev foretaget for NC1 Noise-Cancelling Headphones
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Denne anmeldelse blev foretaget for NC1 Noise-Cancelling Headphones
Macchy
17/11/2015
United Kingdom
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Best travelling headphones available. Best sound, comfort, noise cancelling, carry case, beautifully made and best value.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for NC1 Noise-Cancelling Headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for NC1 Noise-Cancelling Headphones