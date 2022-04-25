Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
PPX720/INT
Ekstrem høj lysstyrke, ekstrem lyd og bærbarhed
PicoPix MaxTV er baseret på Android TV og projicerer billeder op til 120" i ægte Full HD. Takket være flere billedkorrektioner, automatisk lysstyrke, et batteri, der holder i op til 4 timer, og en boombox-funktion, vil du undre dig over, hvordan du nogensinde har levet uden den!
120" i ægte FULL HD 1080p
Ekstrem lyd og bærbarhed
Android TV-oplevelse
Bluetooth boombox-funktion
Autofokus med ét klik eliminerer besværet og byrden ved manuel opsætning. Kameraet med høj opløsning og AI-drevet autofokus sikrer, at du automatisk får det klareste billede.
En ultrakompakt PicoPix Max TV-projektor fyldt med alt, hvad du har brug for. Få mest muligt ud af et 4-timers batteri i projektionstilstand eller 10 timer i Bluetooth-højttalertilstand. Powerbank-funktionen oplader også alle dine enheder via USB-C- eller USB-A-porten.
Texas Instrument DLP-teknologi bruges i 9 ud af 10 biografer over hele verden og giver levende billeder, dyb kontrast og et klart billede under alle forhold. Du kan forvente en uovertruffen visuel oplevelse med levende farver, der leverer 100 % af REC709-signalet.
2.9
ud af 5
8
Anmeldelser
Runini
25/04/2022
Norge
Great projector - flawless
This is my second portable Full-HD projector, picture is sharp and detailed with clean picture even on rapid movements, the sound lag when using bluetooth which was present at earlier versions are now history and the built in streaming apps works great. Great projector, the only thing I miss, is to be able to charge it with a USB-C cable and not only a DC socket plug, for even longer battery time when on longer camping trips to avoid packing 230 ->12v converters.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PicoPix MaxTV PPX720 Mobilprojektor
Dato for brug 2021-03-25
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PicoPix MaxTV PPX720 Mobilprojektor
Dato for brug 2021-03-25
marcSW4
08/11/2021
United Kingdom
a perfect upgrade to my PicoPix Max
This is the projector I was expecting!! I participated to the first Indiegogo Campaign for the PicoPix Max and now they upgraded everything! Android OS to ANDROID TV All image corrections are now working with HDMI or USB-C Super good sound And a bigger battery compared to Max. Yes it is a bit bulkier but frankly speaking I prefer my new Max TV
Fordele
Better brightness, Android TV, super good speakers
Ulemper
a bit bulky
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PicoPix MaxTV PPX720 Mobile projector
Dato for brug 2021-10-08
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PicoPix MaxTV PPX720 Mobile projector
Dato for brug 2021-10-08
Edouard 5
09/03/2023
France
Bekræftet køber
Produit de bonne Qualité,
Le bruit s’entend surtout à l’extinction. Utilisation assez compliquée, peu d’explications, des acronymes pour geeks.
Fordele
Bonne Qualité image et son
Ulemper
Bruit s’entend quand on l’éteint. Les fonctionnalités pas assez simples, les explications d’acronymes etc…Je n’ai pas trouvé le moyen de faire tenir la batterie pendant 4h
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PicoPix MaxTV PPX720 Projecteur mobile
Dato for brug 2022-02-09
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PicoPix MaxTV PPX720 Projecteur mobile
Dato for brug 2022-02-09
Google, Google Play, YouTube, Android TV og andre mærker er varemærker tilhørende Google LLC. Google Assistant er ikke tilgængelig på visse sprog og i visse lande.
Projektorer til direkte tilslutning til og brug med en automatisk databehandlingsmaskine som f.eks. en smartphone, bærbar computer, pc, Blu-ray-afspiller osv.