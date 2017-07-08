Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
PR3840/00
Dokumenteret smertelindrende virkning*
Desværre er Philip PulseRelief udgået. Hvis du har haft dette produkt før og har brug for flere elektroder, bedes du kontakte vores kundeserviceafdeling. Den tilhørende "Philips Treatment" app vil ikke opdateres ikke længere og den vil til sidst stoppe med at fungere. Hvis du er en eksisterende PulseRelief-bruger og har spørgsmål om appen eller elektroderne, er du velkommen til at kontakte os.<br>
Appstyret
15 TENS- og 5 EMS-programmer
60 intensitetsniveauer
Kompatibel med iOS og Android
Du kan styre din behandling via energibesparende Bluetooth på din iOS- eller Android-enhed (se specifikationer vedrørende kompatibilitet) for at muliggøre en høj grad af mobilitet ved brug af PulseRelief. Dette giver dig mulighed for at fortsætte dine daglige aktiviteter uden begrænsninger pga. ledninger.
PulseRelief-enheden tilbyder en bred vifte af behandlinger. Med de 15 TENS-programmer [Transcutaneous electrical nerve stimulation] og 5 EMS-programmer [electrical muscle stimulation] giver denne enhed flere muligheder for behandling. De 15 TENS-programmer kan bruges til at lindre milde til moderate kroniske smerter, både slidgigtsmerter eller kroniske smerter generelt.* De 5 EMS-programmer tilbyder stimulering med potentiel styrkelse af musklerne.
Behandlingskalenderen er en del af PulseRelief-appen, med et enkelt tryk på kalenderfunktionen får du en omfattende oversigt over din personlige behandlingshistorik. Du kan bruge denne oversigt til at optimere din smertebehandling (selv eller sammen med din læge).
Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip
3.7
ud af 5
48
Anmeldelser
Datornörd
08/07/2017
Sverige
Dyrt men värt pengarna.
Smidig och diskret. Lätt att hantera med iPhone. Tydlig instruktioner. Många funktioner därmed lätt att skräddarsy behandlingen. Jag har tennisarmbåge och ont i ryggen pga mitt jobb med datoranvändning. Det känns så skönt att kunna stimulera musklerna på annat sätt.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PulseRelief PR3840/00 Trådlös smärtlindring med TENS- teknologi
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PulseRelief PR3840/00 Trådlös smärtlindring med TENS- teknologi
Gail
14/09/2016
Sverige
En modern tens
Jag har provat PulseRelief Tensen och det är en fantastisk produkt. Att styra med appen och välja det specifiska området där man har placerat dioderna känns trygg...jag vet att pulsarna är programmerad just för denna kroppsdel. Jag hade en 'vanlig' tens tidigare och denna produkt gör den till en dinosaurie! Rekommenderat!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PulseRelief PR3840/00 Trådlös smärtlindring med TENS- teknologi
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PulseRelief PR3840/00 Trådlös smärtlindring med TENS- teknologi
Yossan
03/07/2016
Sverige
Bekræftet køber
Toppenbra smärtlindring!
Fungerar verkligen smärtlindrande och lätt att använda. Har använt den mest för värk i ländryggen och den hjälper! Den är så liten och smidig att man kan ha den på medan man t.ex. lagar mat eller liknande. Tyvärr laggar appen ibland, vilket är irriterande,
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PulseRelief PR3840/00 Trådlös smärtlindring med TENS- teknologi
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PulseRelief PR3840/00 Trådlös smärtlindring med TENS- teknologi
M. Johnson, M. Martinson (2007). Effektivitet af elektrisk nervestimulering mod kroniske smerter i bevægeapparatet: En meta-analyse af randomiserede kontrollerede forsøg. Pain 130, 157-165