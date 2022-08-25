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Udgået
PRO6305BK/00
12,2 mm enheder/lukket bagside
indbygget mikrofon
Sort
In-ear
Besvar et opkald, sæt afspilningsliste på pause. Alt sammen uden at røre din smartphone. Den indbyggede mikrofon med fjernelse af ekko holder lyden klar, når du taler. Når du lytter til musik og podcasts, akustiske neodymenheder, der er perfekt indstillet, leverer klar og detaljeret lyd.
Holder du meget af din streaming service i høj opløsning? Hør mere med disse øretelefoner med højopløsningslyd. De kan gengive høje frekvenser på op til 40 kHz, så du få mange flere detaljer, når du er på farten.
Et ovalt akustisk rør og tre størrelser udskiftelig ørepuder i gummi, der skaber en perfekt forsegling. Nyd hele dagen med fremragende lyttekomfort og fantastisk passiv støjisolation.
5.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
Yokohama
25/08/2022
Deutschland
Das Produkt erfüllt seinen Zweck optimal!
Ich nutze die Kopfhörer fast täglich und das Sounderlebnis ist umwerfend. Ich habe sehr kleine Gehörgänge, weshalb auch die Größe der Gummi-Aufstecker immer etwas schwierig ist, das Problem besteht aber bei diesen Kopfhörern nicht. Wenn die irgendwann mal nicht mehr gehen, werde ich sie mir ein zweites Mal bestellen.
Fordele
Sounderlebnis, angenehme Tragbarkeit, schickes Design, Komfort, einfache Handhabung
Ulemper
/
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 6000 series PRO6305BK In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 6000 series PRO6305BK In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon