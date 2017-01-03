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Udgået
PT849/26
ComfortCut-knivsystem
Flex & Float
SmartClean-system
ComfortCut-skær har afrundede kanter, der glider blidt mod huden, så du altid får en tæt og samtidig behagelig barbering.
Tilpasser sig automatisk alle konturer i ansigtet og på halsen og giver en tættere barbering.
Det kræver blot et tryk på en knap at få SmartClean til at rense, smøre og oplade shaveren og bevare dens optimale ydeevne dag ud og dag ind.
3.8
ud af 5
39
Anmeldelser
LaszloM
03/01/2017
Sverige
Bekræftet køber
Ännu en finfin rakapparat från Philips...
Så länge jag kan minnas så har Philips rakapparater varit mina trogna följeslagare, så även denna gång. Skön behaglig och effektiv rakning, som råkar passa mitt skägg och min hud alldeles förträffligt. Resultatet är alltid bra, t.o.m. mina barnbarn håller med om att morfar/farfar är fin och 'ostickig'.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 rakapparat för torrakning
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 rakapparat för torrakning
Leif74
23/11/2016
Sverige
Bekræftet køber
Inget att klaga på. Helt nöjd.
Nu känner jag mig välrakad igen. Den är bara så skön.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 rakapparat för torrakning
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 rakapparat för torrakning
tatitrine
07/02/2017
Deutschland
Bekræftet køber
Mein Mann ist sehr zufrieden damit
Es ist ein wunder wohles Produkt .Es ist sehr gut zureinigen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 Elektrischer Trockenrasierer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 Elektrischer Trockenrasierer
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.