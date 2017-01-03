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  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
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  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut

Udgået

Shaver series 5000 PowerTouchtør elektrisk shaver

PT849/26

3.8
| (39) Anmeldelser
ComfortCut
PowerTouch Shaver 5000 giver en kraftfuld start på dagen. De fuldt ud vaskbare hoveder og ComfortCut-skær giver dig den mest behagelige barbering. Takket være det nye SmartClean-system føles din shaver nu som ny hver dag.
Se alle fordele
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Verdens førende mærke inden for elektrisk barbering1

Behagelig og hurtig barbering

ComfortCut

  • ComfortCut-knivsystem

  • Flex & Float

  • SmartClean-system

ComfortCut-skærene glider blidt for en tæt, glat barbering

ComfortCut-skærene glider blidt for en tæt, glat barbering

ComfortCut-skær har afrundede kanter, der glider blidt mod huden, så du altid får en tæt og samtidig behagelig barbering.

Flex & Float tilpasser sig ansigtets og halsens konturer

Flex & Float tilpasser sig ansigtets og halsens konturer

Tilpasser sig automatisk alle konturer i ansigtet og på halsen og giver en tættere barbering.

SmartClean bevarer din shaver som ny hver dag

SmartClean bevarer din shaver som ny hver dag

Det kræver blot et tryk på en knap at få SmartClean til at rense, smøre og oplade shaveren og bevare dens optimale ydeevne dag ud og dag ind.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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3.8

ud af 5

39

Anmeldelser

03/01/2017

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Ännu en finfin rakapparat från Philips...

Så länge jag kan minnas så har Philips rakapparater varit mina trogna följeslagare, så även denna gång. Skön behaglig och effektiv rakning, som råkar passa mitt skägg och min hud alldeles förträffligt. Resultatet är alltid bra, t.o.m. mina barnbarn håller med om att morfar/farfar är fin och 'ostickig'.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 rakapparat för torrakning

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 rakapparat för torrakning

23/11/2016

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Inget att klaga på. Helt nöjd.

Nu känner jag mig välrakad igen. Den är bara så skön.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 rakapparat för torrakning

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 rakapparat för torrakning

07/02/2017

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Mein Mann ist sehr zufrieden damit

Es ist ein wunder wohles Produkt .Es ist sehr gut zureinigen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 Elektrischer Trockenrasierer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 Elektrischer Trockenrasierer

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
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  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 