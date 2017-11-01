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  • Philips PowerTouch-system
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  • Philips PowerTouch-system
  • Philips PowerTouch-system
  • Philips PowerTouch-system
  • Philips PowerTouch-system
  • Philips PowerTouch-system
  • Philips PowerTouch-system
  • Philips PowerTouch-system
  • Philips PowerTouch-system
  • Philips PowerTouch-system
  • Philips PowerTouch-system
  • Philips PowerTouch-system
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  • Philips PowerTouch-system
  • Philips PowerTouch-system
  • Philips PowerTouch-system
  • Philips PowerTouch-system
  • Philips PowerTouch-system
  • Philips PowerTouch-system
  • Philips PowerTouch-system
  • Philips PowerTouch-system
  • Philips PowerTouch-system
  • Philips PowerTouch-system

Udgået

PowerTouchtør elektrisk shaver

PT860/14

4.2
| (499) Anmeldelser | 89% anbefaler dette produkt
Philips PowerTouch-system
Det nye Philips PowerTouch-system giver en kraftfuld start på dagen med flere minutter, fuld vaskbarhed og dokumenterede DualPrecision-barberingsresultater. Denne opladelige shaver sikrer, at du altid er parat til at klare din morgenrutine i en fart.
Se alle fordele

En tættere, renere barbering.

Philips PowerTouch-system

  • DualPrecision-skær

  • Fleksible hoveder

DualPrecision-skærm barberer lange hår og korte stubbe

DualPrecision-skærm barberer lange hår og korte stubbe

DualPrecision-skær barberer nemt både lange hår og korte stubbe. 1. Riller klipper lange hår. 2. Huller barberer stubbe.

Flex & Float tilpasser sig ansigtets og halsens konturer

Flex & Float tilpasser sig ansigtets og halsens konturer

Tilpasser sig automatisk alle konturer i ansigtet og på halsen og giver en tættere barbering.

50+ barberingsminutter, 1 timers opladning

50+ barberingsminutter, 1 timers opladning

Et energieffektivt, kraftfuldt og holdbart litiumionbatteri giver dig flere barberinger pr. opladning. Oplad den i en time, og du har 50+ minutter til barbering - det er omkring 17 barberinger. Oplad den i 3 minutter, hvorefter du har nok strøm til en enkelt barbering.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.2

ud af 5

499

Anmeldelser

89%

anbefaler dette produkt

01/11/2017

Danmark

Danmark

Meget tilfreds

Er meget tilfreds med denne barbermaskine. Ligger godt i hånden, er ikke for tungt og opfylder til fulde sit formå- - barbering!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 PowerTouch PT860/17 Tør elektrisk shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 PowerTouch PT860/17 Tør elektrisk shaver

24/08/2018

Sverige

Sverige

Detta är den absolut bästa rakapparat som jag har ägt.

Orsaken är många till detta, dels så har jag använt andra rakapparater som också kommer från Philips men som har saknat samtliga funktioner som denna har, har både ägt och använt i en jämförbar rakapparat som jag hade för några år sedan, men som gick sönder av en enda orsak, det inbyggda batteriet slutade fungera och det är inget som jag kan byta ut. Så det var bara att kasta. När jag nu har denna betydligt bättre rakapparat i min ägo som också används så är det den som används när jag är skäggig i ansiktet. Dessutom är den mycket noggrann då den jobbar effektivt både när det gäller själva rakningen samt dess trimmsax.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 PowerTouch PT860/17 Rakapparat för torrakning

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 PowerTouch PT860/17 Rakapparat för torrakning

19/01/2018

Sverige

Sverige

Fantastiskt med fullständigt tvättbara huvuden!!!

Rakapparat för torrakning, flexibla rakhuvuden, 50 minuters sladdlös användning efter 1 timmes laddning, uppfällbar trimsax och Pop-up-trimmer. Och dessutom fullständigt tvättbara huvuden!!! BÄTTRE KAN DET INTE BLI!!!!!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 PowerTouch PT860/17 Rakapparat för torrakning

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 PowerTouch PT860/17 Rakapparat för torrakning

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
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  • Eksperttips og inspiration.