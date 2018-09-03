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  • En tættere, renere barbering
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  • En tættere, renere barbering
  • En tættere, renere barbering
  • En tættere, renere barbering
  • En tættere, renere barbering
  • En tættere, renere barbering
  • En tættere, renere barbering
  • En tættere, renere barbering
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  • En tættere, renere barbering
  • En tættere, renere barbering
  • En tættere, renere barbering
  • En tættere, renere barbering
  • En tættere, renere barbering
  • En tættere, renere barbering

Udgået

PowerTouch Plustør elektrisk shaver

PT870/16

4.2
| (103) Anmeldelser | 88% anbefaler dette produkt
En tættere, renere barbering
Det nye Philips PowerTouch-system giver en kraftfuld start på dagen. Nu med flere minutter, fuld vaskbarhed og dokumenteret DualPrecision-barberingsresultater - PowerTouch sikrer, at du altid kan klare din morgenrutine hurtigt.
Se alle fordele

En tættere, renere barbering

  • DualPrecision-skær

  • Vipbare hoveder

DualPrecision-skærm barberer lange hår og korte stubbe

DualPrecision-skærm barberer lange hår og korte stubbe

DualPrecision-skær barberer nemt både lange hår og korte stubbe. 1. Riller klipper lange hår. 2. Huller barberer stubbe.

Vippefunktion, Flex & Float

Vippefunktion, Flex & Float

Hovederne er fleksible, så de kan bevare tæt kontakt med huden, ligesom de kan vippe for at tilføje en ekstra bevægelsesdimension – det hele sikrer en tæt, hurtig og behagelig barbering.

Patenterede Super Lift&Cut-skær løfter hårene for en tættere barbering

Patenterede Super Lift&Cut-skær løfter hårene for en tættere barbering

Det første skær løfter hvert hår, mens det andet skær nemt skærer det af under hudniveau, så resultatet bliver virkelig glat.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.2

ud af 5

103

Anmeldelser

88%

anbefaler dette produkt

03/09/2018

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

This product is great product and has easy and great features.

This product is great it glides easy across your face shaves easy and you get a clean close shave and your ready for you morning. I love it. It's easy to clean up.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 PowerTouch PT870/22 Dry electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 PowerTouch PT870/22 Dry electric shaver

08/06/2014

United Kingdom

United Kingdom

Simpe shaving

In couple words this shaver is amazing .Never let me down always working like should be , battery life without charge is around 2 weeks !! Easy to clean under the tap or in Jet clean system always spot on :) Recommended for everybody .

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 PowerTouch PT870/22 Dry electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 PowerTouch PT870/22 Dry electric shaver

03/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Excellent product but poor instructions for use.

The shaver shaves well and I have awarded full marks based on first impressions. Time will tell how long this level of efficiency is maintained. I found the mainly diagrammatic instructions difficult to follow and failed to answer all my questions, e.g. what tells you when the shaver needs recharging?

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 PowerTouch PT870/17 Dry electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 PowerTouch PT870/17 Dry electric shaver

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
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