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Udgået
DualPrecision-skær
Vipbare hoveder
DualPrecision-skær barberer nemt både lange hår og korte stubbe. 1. Riller klipper lange hår. 2. Huller barberer stubbe.
Hovederne er fleksible, så de kan bevare tæt kontakt med huden, ligesom de kan vippe for at tilføje en ekstra bevægelsesdimension – det hele sikrer en tæt, hurtig og behagelig barbering.
Det første skær løfter hvert hår, mens det andet skær nemt skærer det af under hudniveau, så resultatet bliver virkelig glat.
4.2
ud af 5
103
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produkt
Jiffyman56
03/09/2018
United Kingdom
Bekræftet køber
This product is great product and has easy and great features.
This product is great it glides easy across your face shaves easy and you get a clean close shave and your ready for you morning. I love it. It's easy to clean up.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 PowerTouch PT870/22 Dry electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 PowerTouch PT870/22 Dry electric shaver
PeterBirmingham
08/06/2014
United Kingdom
Simpe shaving
In couple words this shaver is amazing .Never let me down always working like should be , battery life without charge is around 2 weeks !! Easy to clean under the tap or in Jet clean system always spot on :) Recommended for everybody .
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 PowerTouch PT870/22 Dry electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 PowerTouch PT870/22 Dry electric shaver
mikeb
03/09/2012
United Kingdom
Bekræftet køber
Excellent product but poor instructions for use.
The shaver shaves well and I have awarded full marks based on first impressions. Time will tell how long this level of efficiency is maintained. I found the mainly diagrammatic instructions difficult to follow and failed to answer all my questions, e.g. what tells you when the shaver needs recharging?
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 PowerTouch PT870/17 Dry electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 PowerTouch PT870/17 Dry electric shaver