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Udgået
TripleTrack-skær
Vipbare hoveder
TripleTrack-skær, med deres tre skærringe, dækker 50% eller mere af hudens overflade ad gangen. DualPrecision riller og huller lader dig barbere både lange hår og stubbe på en behagelig facon.
Hovederne er fleksible, så de kan bevare tæt kontakt med huden, ligesom de kan vippe for at tilføje en ekstra bevægelsesdimension – det hele sikrer en tæt, hurtig og behagelig barbering.
DualPrecision-skær barberer nemt både lange hår og korte stubbe. 1. Riller klipper lange hår. 2. Huller barberer stubbe.
4.1
ud af 5
433
Anmeldelser
87%
anbefaler dette produkt
hei på deg
01/10/2020
Norge
Bekræftet køber
flott
bra produkt, håper at det varer i 2 år som anbefalt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 PowerTouch PT920/19 Tørr elektrisk barbermaskin
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 PowerTouch PT920/19 Tørr elektrisk barbermaskin
Muttonblot
02/10/2024
United Kingdom
Fantastic product
Considering I have had my shaver for 7 years, and the previous owner had it for a number of years before that, I have NOTHING to complain about from my shaver. Between the previous owner and myself, there was a period of about 2 years it wasn't used... I charged it up and away it went... and has been giving good shaving time between charges. I haven't had to change anything, the heads, the holders, the charger, everything is still as I got it. My son now uses it as well, it's a brilliant shaver. I'm looking now for another one for my son... but this models been discontinued !!! SAD !!!
Fordele
Battery life, shave quality
Ulemper
NONE !!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Dry electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Dry electric shaver
twohead
04/07/2021
United Kingdom
Bekræftet køber
Product is comfortable to use and does a good job
I have only ever used Philips razors for my daily shave ( for 63 years), initially a two head mains model, the rechargeable ones. I replaced worn ones or those where the batteries failed with new Philips products because I happy with the features and particularly the customer service - very good if I had problems during or even just after the warranty period.
Fordele
Good to use and excellent customer service
Ulemper
Only concern relates to likely battery life
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver