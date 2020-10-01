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  • Philips PT920 PowerTouch pro
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  • Philips PT920 PowerTouch pro
  • Philips PT920 PowerTouch pro
  • Philips PT920 PowerTouch pro
  • Philips PT920 PowerTouch pro
  • Philips PT920 PowerTouch pro
  • Philips PT920 PowerTouch pro
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  • Philips PT920 PowerTouch pro
  • Philips PT920 PowerTouch pro
  • Philips PT920 PowerTouch pro
  • Philips PT920 PowerTouch pro
  • Philips PT920 PowerTouch pro

Udgået

PowerTouch Protør elektrisk shaver

PT920/18

4.1
| (433) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produkt
Philips PT920 PowerTouch pro
PowerTouch PT920/18-systemet fra Philips giver en kraftfuld start på dagen. Nu med flere minutter, fuld vaskbarhed og dokumenterede Triple Track-barberingsresultater – PowerTouch sikrer, at du altid kan klare din morgenrutine hurtigt.
Se alle fordele

Hurtigere, tættere barbering

Philips PT920 PowerTouch pro

  • TripleTrack-skær

  • Vipbare hoveder

TripleTrack-skær dækker 50 % eller mere af hudens overflade ad gangen

TripleTrack-skær dækker 50 % eller mere af hudens overflade ad gangen

TripleTrack-skær, med deres tre skærringe, dækker 50% eller mere af hudens overflade ad gangen. DualPrecision riller og huller lader dig barbere både lange hår og stubbe på en behagelig facon.

Vippefunktion, Flex & Float

Vippefunktion, Flex & Float

Hovederne er fleksible, så de kan bevare tæt kontakt med huden, ligesom de kan vippe for at tilføje en ekstra bevægelsesdimension – det hele sikrer en tæt, hurtig og behagelig barbering.

DualPrecision-skærm barberer lange hår og korte stubbe

DualPrecision-skærm barberer lange hår og korte stubbe

DualPrecision-skær barberer nemt både lange hår og korte stubbe. 1. Riller klipper lange hår. 2. Huller barberer stubbe.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.1

ud af 5

433

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produkt

01/10/2020

Norge

Norge

Bekræftet køber

flott

bra produkt, håper at det varer i 2 år som anbefalt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 PowerTouch PT920/19 Tørr elektrisk barbermaskin

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 PowerTouch PT920/19 Tørr elektrisk barbermaskin

02/10/2024

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic product

Considering I have had my shaver for 7 years, and the previous owner had it for a number of years before that, I have NOTHING to complain about from my shaver. Between the previous owner and myself, there was a period of about 2 years it wasn't used... I charged it up and away it went... and has been giving good shaving time between charges. I haven't had to change anything, the heads, the holders, the charger, everything is still as I got it. My son now uses it as well, it's a brilliant shaver. I'm looking now for another one for my son... but this models been discontinued !!! SAD !!!

Fordele

Battery life, shave quality

Ulemper

NONE !!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Dry electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Dry electric shaver

04/07/2021

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Product is comfortable to use and does a good job

I have only ever used Philips razors for my daily shave ( for 63 years), initially a two head mains model, the rechargeable ones. I replaced worn ones or those where the batteries failed with new Philips products because I happy with the features and particularly the customer service - very good if I had problems during or even just after the warranty period.

Fordele

Good to use and excellent customer service

Ulemper

Only concern relates to likely battery life

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
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