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Udgået
TripleTrack vipbare hoveder
60 min. ledningsfri/1 t. opladning
Pop-up-trimmer
Opladeenhed og etui
TripleTrack-skær, med deres tre skærringe, dækker 50% eller mere af hudens overflade ad gangen. DualPrecision riller og huller lader dig barbere både lange hår og stubbe på en behagelig facon.
Hovederne er fleksible, så de kan bevare tæt kontakt med huden, ligesom de kan vippe for at tilføje en ekstra bevægelsesdimension – det hele sikrer en tæt, hurtig og behagelig barbering.
DualPrecision-skær barberer nemt både lange hår og korte stubbe. 1. Riller klipper lange hår. 2. Huller barberer stubbe.
4.1
ud af 5
56
Anmeldelser
84%
anbefaler dette produkt
Bearsm53
11/02/2016
Sverige
Bekræftet køber
Trevlig bekantskap
Jag har nu haft min nya rakapparat i tre månader och är mycket nöjd. På en rakning per dag verkar batteriet klara sig utan laddning i 3-4 veckor. Skäret är bra och effektivt och gör att man verkligen ser nyrakad ut.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 PowerTouch PT925/19 Dry electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 PowerTouch PT925/19 Dry electric shaver
Micke
28/01/2016
Sverige
Bekræftet køber
Helnöjd :)
Helnöjd med produkten som verkligen gör sitt jobb:)
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 PowerTouch PT925/80 Dry electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 PowerTouch PT925/80 Dry electric shaver
Zafi
14/10/2015
Deutschland
Bekræftet køber
Der Rasierer hält was Philips verspricht
Ein rundrum gelungener Trockenrasierer; der Nasentrimmer ist effektiv und nach einer Eingewöhungsphase sehr gründlich
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 PowerTouch PT925/80 Elektrischer Trockenrasierer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 PowerTouch PT925/80 Elektrischer Trockenrasierer