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Udgået

CD-afspiller

PX840T/12

3.4

| (11) Anmeldelser

Nyd effektfuld musik trådløst overalt

Det bærbare Philips PX840T-lydsystem afspiller musikken uden problemer fra dine foretrukne kilder – Bluetooth, USB, CD og FM/MW-radio. Det indbyggede, dynamiske lyssystem og en 50 W udgangseffekt giver dig den ultimative lytteoplevelse.

Se alle fordele

med Bluetooth

Nyd effektfuld musik trådløst overalt

  • Bluetooth

  • 50 W

  • Dynamisk lys

Programmerbar CD med 20 spor

Den programmerbare cd-afspilningsfunktion giver dig mulighed for at nyde dine foretrukne spor i den rækkefølge, du foretrækker.

Sæt gang i festen med dynamisk belysning

Sæt gang i festen med dynamisk belysning

Få gang i festen med dynamisk belysning til din musik. Lys natten op med to smarte dynamiske lyseffekter, som lyser direkte fra højttalerne. Sluk eller tænd for lyset ved at dreje på en kontakt uden at gå glip af et eneste taktslag. Skab festbelysning, lige som du vil, fra stemningsfuld chill-out-belysning til inciterende lyseffekter på dansegulvet. Slå tonen an, og skab stemningen på samme tid!

Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.

Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.

Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.4

ud af 5

11

Anmeldelser

3

01/04/2024

United Kingdom

United Kingdom

8 years old and still works perfectly

I’ve had this speaker since i was 8 and now i’m 16 still works perfectly fine such a good speaker shame they’ve discontinued it but it has done me well. Very good quality sound can get very loud.

Fordele

Can use CDs and Bluetooth has lasted so long

Ulemper

they’ve discontinued it!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PX840T CD Soundmachine

Dato for brug 2022-04-01

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PX840T CD Soundmachine

Dato for brug 2022-04-01

02/08/2017

United Kingdom

United Kingdom

Amazing For The Price

I love this pX8 it has an amazing sound quality and the bass is booming. The bass vibrates through your floors all the way to the next door neighbours. Its very easy to set up and it also can use batteries no just wired. It has different sources such as FM, AM, Bluetooth, Audio in, CD, USB. I normally use Bluetooth but for some reason it wont connect to my computer which is why i put four starts but you can use the wire it gives you to connect it to the speaker. Besides that everything you aspect and beyond is there the speaker is perfect for you if you want it cheap and amazing quality.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PX840T CD Soundmachine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PX840T CD Soundmachine

06/07/2016

Deutschland

Deutschland

Optisch ein hingucker

Das Produkt bietet Ihnen viele Möglichkeiten Es bietet Ihnen ein umfangreiches Musik Erlebniss egal ob mit CD USB oder einem smartphone der Sound ist klasse für die 50 Watt für unterwegs ist es auch top da man das Gerät mit Batterien betreiben kann ich würde es auf jeden Fall wieder kaufen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PX840T CD-Soundmachine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PX840T CD-Soundmachine

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