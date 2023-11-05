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  • Foto med produktoplysninger
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  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
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Udgået

Hairclipper series 7000Hårklipper

QC5390/80

4.2

| (703) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produkt

Ekspertpræcision

Denne Philips-hårklipper er designet til at give den maksimale præcision med et digitalt display og markedets største antal længdeindstillinger. Én hurtig opladning giver op til 60 minutters ledningsfri brug. Til lige præcis din stil, hver gang.

Se alle fordele

Verdens førende brand inden for elektrisk pleje1

Ekspertpræcision

  • Titaniumknive

  • 41 længdeindstillinger

  • 60 min. ledningsfri/1 t. opladning

  • Kam, saks og opbevaringstaske

Fantastiske klipperesultater med titaniumbelagte knive

Fantastiske klipperesultater med titaniumbelagte knive

Avancerede titan knive giver fantastiske klipperesultater og langtidsholdbar skarphed

2 års reklamationsret, verdensomspændende spændingstilpasning, ingen oliering

2 års reklamationsret, verdensomspændende spændingstilpasning, ingen oliering

Alle vores produkter til personlig pleje er bygget til at holde. De leveres med en 2 års garanti, spænding til brug i hele verden, og de skal aldrig smøres.

Pop-åbne hoved gør det nemt at skylle under vandhanen

Pop-åbne hoved gør det nemt at skylle under vandhanen

Du skal blot poppe hovedet åbent og skylle under vandhanen for at rengøre.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.2

ud af 5

703

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produkt

05/11/2023

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant a nd quite hair cutting

Bought this product as no brainer to replace my Philips battery hair clipper that had seen its better days bought a corded version this time as I don't have wait to charge the battery every month to cut my hair Lovely light cutter really well designed very quiet and so easy to use compared to my old battery powered great value for money and when registering the product l was instantly up graded to 36 month warranty for cutter Well happy with that folks

Fordele

Lifgt weigh good design and easy to nice long power cord cord

Ulemper

Wish bought one month's ago

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 QC5135 Hair clipper

Dato for brug 2023-10-05

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 QC5135 Hair clipper

Dato for brug 2023-10-05

22/03/2021

United Kingdom

United Kingdom

Best hair clippers I've used

These were superb I've used lots of hair clippers from many of the top names and these have given me the best cut and also been the easiest to blend in with. One slight problem is you can sometimes position your hand wrong and move the guard.

Fordele

Great cut, easy to blend different lengths

Ulemper

Guard can slip

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for QC5115/13 family hair clipper

Dato for brug 2020-02-22

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for QC5115/13 family hair clipper

Dato for brug 2020-02-22

17/03/2021

United Kingdom

United Kingdom

Excellant lightweight hair clippers for family use

Easy to use no changing grades just slide the grade up or down, quiet and really smooth in process. Loved testing these hair clippers from Philips. Definately recommend these for family use - particularly boys.

Fordele

No need to change heads in between grades, simple to use

Ulemper

Lead length could be longer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for QC5115/13 family hair clipper

Dato for brug 2020-02-17

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for QC5115/13 family hair clipper

Dato for brug 2020-02-17

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
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  1. Euromonitor International, detailsalg i enheder, elektrisk kropspleje, som omfatter en kombination af kategorierne kropsshavere, elektriske ansigtsrensere og hårplejeapparater, data for 2025. 