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QCP20/00
Nyd hygiejnisk barbering hver dag
Kapslen til hurtig rengøring holder din shaver sig som ny og fjerner effektivt afklippede hår. Den efterlader din shaver 10 gange renere i forhold til. hvis du kun bruger vand*
Grundig rengøring på blot 1 minut
Aktivt smøremiddel
Forfriskende duft
Hudvenlig formel
Philips' eksklusive hygiejniske formel kombineret med et filter med flere gitre fjerner effektivt afklippede hår og efterlader din shaver 10 gange renere, i forhold til hvis du kun bruger vand*
Rensepatronens særlige duft er frisk og giver dig en ren fornemmelse under barberingen.
Hver rensepatron fra Philips holder til ca. 30 rengøringscyklusser med daglig brug og op til tre måneder med ugentlig brug. Det er en hel sæson med ren, hygiejnisk barbering.
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3.8
ud af 5
70
Anmeldelser
CC12/50
14/06/2022
Norge
God rensevæske
Dette produktet er veldig egnet til å rense barbermaskinen. Beholderen med rensevæske er lett å skifte ut i tide med «GroomTribe» applikasjonen for iPhone.
Fordele
Rensevæske for 30 dager samlet i en beholder.
Ulemper
Beholderen inneholder alt smusset fra barberingene.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CC12/50 Quick Clean Pod-kassett
Dato for brug 2022-02-14
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CC12/50 Quick Clean Pod-kassett
Dato for brug 2022-02-14
Crille53
09/08/2023
Sverige
Rakapparaten rengöres mycket enkelt och snabbt
Rakapparaten rengöres mycket enkelt och snabbt i denna Quick Clean Pod-patron som också håller den fräsch så att den luktar gott efter sin rengöring.
Fordele
Snabbt och enkelt.
Ulemper
Inga än så länge.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CC13/50 Quick Clean Pod-patron
Dato for brug 2022-07-09
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CC13/50 Quick Clean Pod-patron
Dato for brug 2022-07-09
mmg01
28/10/2026
United Kingdom
Good investment for your razor and razor head life
Excellent product - cleans my razor like new. I use it once a week and my last cartridge easily outlasted the 3 month guideline, especially if you rinse the razor before using. This way still leaves razor spotless and smelling great. Expensive if you used everyday and changed every month.
Fordele
Works well prolongs shaver life. Smells great. Cleans like new.
Ulemper
Too Expensive
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Quick Clean Pod Cartridge CC13/50 3-pack cleaning cartridges for electric shaver heads
Dato for brug 2026-10-21
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Quick Clean Pod Cartridge CC13/50 3-pack cleaning cartridges for electric shaver heads
Dato for brug 2026-10-21
sammenligning af rester fra barbering efter brug af rensevæske i forhold til vand i patronen