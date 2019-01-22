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Udgået

Multigroom series 3000Multitrimmer

QG3150/30

3.7

| (26) Anmeldelser

Fantastisk synlighed, maksimal præcision

Den revolutionerende MicroBlade-teknologi er designet til at give dig mulighed for hidtil uset præcision, så du kan opnå præcis det look, du ønsker.

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The world's most preferred electric male grooming brand1

Fantastisk synlighed, maksimal præcision

  • Plus

  • 7-i-1

7 tilbehørsdele giver ubegrænsede stylingmuligheder

7 tilbehørsdele giver ubegrænsede stylingmuligheder

Med udvalget af tilbehørsdele kan du style, vedligeholde og markere håret og/eller ansigtshåret i den stil, du ønsker.

MicroBlade-teknologi giver hidtil uset præcision

MicroBlade-teknologi giver hidtil uset præcision

Den revolutionerende MicroBlade-teknologi er designet til at give dig mulighed for hidtil uset præcision og opnå præcis det look, du ønsker.

Skarpere end titanium*: Knivene i hærdet stål holder længere

Skarpere end titanium*: Knivene i hærdet stål holder længere

De selvslibende Inox Steel-knive i hærdet stål er skarpere end titanium*.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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3.7

ud af 5

26

Anmeldelser

22/01/2019

United Kingdom

United Kingdom

Still Use It After 6 Years

I've owned this machine for 6 years and use it, about once a week, for nose trimming and shaving. It has gotten a bit slower with time, perhaps a bit shaky (it's been 6 year, right?), but it still gets the job done fast. I have owned one other shaver that broke quickly and hurt me while shaving. Not this puppy!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 QG3150/30 Grooming kit

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 QG3150/30 Grooming kit

24/06/2015

Italia

Italia

Bekræftet køber

pratico, bello ed efficiente

Solo una nota: Un'impugnatura leggermente più grossa non guasterebbe, per l'utilizzo giornaliero del rasoio.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit professionale

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit professionale

06/03/2015

France

France

bon rapport qualité prix

Multi tache réponds a toute les attentes ;) je recommande ce produis qui est simple d'utilisation et pratique avec une excellente autonomie

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit tondeuse multistyles

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit tondeuse multistyles

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 