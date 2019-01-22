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Udgået
QG3150/30
Fantastisk synlighed, maksimal præcision
Den revolutionerende MicroBlade-teknologi er designet til at give dig mulighed for hidtil uset præcision, så du kan opnå præcis det look, du ønsker.
Plus
7-i-1
Med udvalget af tilbehørsdele kan du style, vedligeholde og markere håret og/eller ansigtshåret i den stil, du ønsker.
Den revolutionerende MicroBlade-teknologi er designet til at give dig mulighed for hidtil uset præcision og opnå præcis det look, du ønsker.
De selvslibende Inox Steel-knive i hærdet stål er skarpere end titanium*.
3.7
ud af 5
26
Anmeldelser
carlos123456
22/01/2019
United Kingdom
Still Use It After 6 Years
I've owned this machine for 6 years and use it, about once a week, for nose trimming and shaving. It has gotten a bit slower with time, perhaps a bit shaky (it's been 6 year, right?), but it still gets the job done fast. I have owned one other shaver that broke quickly and hurt me while shaving. Not this puppy!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 QG3150/30 Grooming kit
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 QG3150/30 Grooming kit
isolo
24/06/2015
Italia
Bekræftet køber
pratico, bello ed efficiente
Solo una nota: Un'impugnatura leggermente più grossa non guasterebbe, per l'utilizzo giornaliero del rasoio.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit professionale
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit professionale
oliv64
06/03/2015
France
bon rapport qualité prix
Multi tache réponds a toute les attentes ;) je recommande ce produis qui est simple d'utilisation et pratique avec une excellente autonomie
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit tondeuse multistyles
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit tondeuse multistyles
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