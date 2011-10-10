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  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
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Udgået

Multitrimmer

QG3190/00

3

| (33) Anmeldelser

Fantastisk synlighed, maksimal præcision

Den revolutionerende MicroBlade-teknologi er designet til at give dig mulighed for hidtil uset præcision, så du kan opnå præcis det look, du ønsker.

Se alle fordele

Fantastisk synlighed, maksimal præcision

  • Professionel

  • 9-i-1

  • Vandtæt

100 % vandtæt, så den kan bruges i brusebadet og er let at rengøre

100 % vandtæt, så den kan bruges i brusebadet og er let at rengøre

100 % vandtæt, så den er nem at bruge og rengøre.

MicroBlade-teknologi giver hidtil uset præcision

MicroBlade-teknologi giver hidtil uset præcision

Den revolutionerende MicroBlade-teknologi er designet til at give dig mulighed for hidtil uset præcision og opnå præcis det look, du ønsker.

Skarpere end titanium*: Knivene i hærdet stål holder længere

Skarpere end titanium*: Knivene i hærdet stål holder længere

De selvslibende Inox Steel-knive i hærdet stål er skarpere end titanium*.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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3.0

ud af 5

33

Anmeldelser

10/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Simplicity

This is a great product for keeping a clean cut look for hair and face. It's easily charged and the storage stand is excellent for keeping all the attachments in the same place. The guards are all easily adjustable for varying trimming length and the additional heads also come in handy. The fact that it can be used wet is also a great feature. As with all trimmers keeping them clean is important to performance and this doesn't disappoint. All the heads are easily cleaned and can be taken apart for more thorough cleaning. All in all this is an affordable, reliable and high performance trimmer that's just as good for use in the home as well as for when you're on the move.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit

05/01/2020

España

España

Bekræftet køber

Muy buen cortador y fácil de utilizar

De fácil uso, múltiples accesorios, rápido y cómodo

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit

Dato for brug 2018-12-05

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit

Dato for brug 2018-12-05

24/05/2012

Italia

Italia

Ottimo apparecchio, funzionale e comodo

Posseggo il rasoio da circa 3 anni e devo dire che non mi ha mai dato noie. Facile nel suo utilizzo, perfetto nel suo funzionamento ed infine devo elogiare la casa produttrice per la semplicità con la quale è stato possibile reperire delle parti di ricambio usurate. Sicuramente un prodotto da consigliare.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit professionale

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit professionale

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