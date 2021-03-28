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Udgået
Trim, style og barber
Original
Passer til alle OneBlade-modeller
Holdbart skær i rustfrit stål, der holder til op til 4 måneders brug* for at bevare den friske fornemmelse
Philips OneBlade er en revolutionerende ny hybrid-styler, der kan trimme, barbere og skabe rene linjer og kanter i alle hårlængder. Det dobbelte beskyttelsessystem - glidebelægning kombineret med afrundede spidser - gør barberingen nem og komfortabel. Dens barberingsteknologi har et hurtigtkørende skær, som kan bruges i alle hårlængder.
Holdbart skær i rustfrit stål, der holder til op til 4 måneders brug*, så du bevarer den friske fornemmelse. Når udskubningsikonet vises på skæret, er skærets ydeevne muligvis ikke længere optimal. Det er tid til at overveje at udskifte skæret for at få den bedste barberingsoplevelse
Passer til OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) og OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
4.3
ud af 5
221
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produkt
TC66
28/03/2021
Danmark
Supplerer OneBlade rigtig godt.
Et godt stykke tilbehør, som gør den mere alsidig og brugbar på resten af kroppen. Den er skånsom, de steder, hvor man skal være forsigtig :-)
Fordele
Alsidigt supplement til OneBlade
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP620/50 Udskiftningsskær
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP620/50 Udskiftningsskær
Hagerup77
28/03/2021
Norge
Tett barbering
Barberer veldig bra. Har nå kastet barberhøvler og bruker denne maskinen istedet. Veldig bra resultat og lett i bruk.
Fordele
Barberer veldig bra og lett i bruk.
Ulemper
ingen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP620/50 Erstatningsblad
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP620/50 Erstatningsblad
Calfredo
26/03/2021
Norge
Beste hittils!
Beste bladet jeg har brukt hittil! Blir å bruke denne fast!
Fordele
Blir ikke sår av denne.
Ulemper
Ingen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP620/50 Erstatningsblad
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP620/50 Erstatningsblad
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.
For at opnå den bedste barberingsoplevelse. Baseret på 2 komplette barberinger om ugen. De faktiske resultater kan variere.