ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

Go to promotion

Back to Routine

20% rabat med kuponkoden* B2R20

Køb nu

  • Trim, style, barber
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Trim, style, barber
  • Trim, style, barber
  • Trim, style, barber
  • Trim, style, barber
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Trim, style, barber
  • Trim, style, barber
  • Trim, style, barber

Udgået

OneBlade1 x udskiftningsskær

QP610/50

4.3
| (221) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produkt
Trim, style, barber
Det dobbelte beskyttelsessystem, som består af en glidebelægning kombineret med afrundede spidser, gør barberingen nemmere og behagelig. Barberingsteknologien har en kniv med hurtig bevægelse, der kan bevæge sig op til 12000x pr. minut, og som giver fuld effekt i alle hårlængder
Se alle fordele
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Verdens mest foretrukne brand inden for elektrisk mandlig pleje1

Kompatible produkter
OneBlade

OneBlade
Ansigt + krop

QP2630/30

OneBlade

OneBlade
Refurbished Face + Body

QP2630/30R1

Refurbished OneBlade

Refurbished OneBlade

QP2530/30R1

Refurbished OneBlade

Refurbished OneBlade

QP2520/30R1

Alle skæglængder

Trim, style, barber

  • Trim, style og barber

  • Original

  • Passer til alle OneBlade-modeller

  • Holdbart skær i rustfrit stål, der holder til op til 4 måneders brug* for at bevare den friske fornemmelse

Enestående OneBlade-teknologi

Enestående OneBlade-teknologi

Philips OneBlade er en revolutionerende ny hybrid-styler, der kan trimme, barbere og skabe rene linjer og kanter i alle hårlængder. Det dobbelte beskyttelsessystem - glidebelægning kombineret med afrundede spidser - gør barberingen nem og komfortabel. Dens barberingsteknologi har et hurtigtkørende skær, som kan bruges i alle hårlængder.

Skær, der ikke slides let

Skær, der ikke slides let

Holdbart skær i rustfrit stål, der holder til op til 4 måneders brug*, så du bevarer den friske fornemmelse. Når udskubningsikonet vises på skæret, er skærets ydeevne muligvis ikke længere optimal. Det er tid til at overveje at udskifte skæret for at få den bedste barberingsoplevelse

Passer til alle OneBlade-håndtag

Passer til alle OneBlade-håndtag

Passer til OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) og OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.3

ud af 5

221

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produkt

28/03/2021

Danmark

Danmark

Supplerer OneBlade rigtig godt.

Et godt stykke tilbehør, som gør den mere alsidig og brugbar på resten af kroppen. Den er skånsom, de steder, hvor man skal være forsigtig :-)

Fordele

Alsidigt supplement til OneBlade

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP620/50 Udskiftningsskær

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP620/50 Udskiftningsskær

28/03/2021

Norge

Norge

Tett barbering

Barberer veldig bra. Har nå kastet barberhøvler og bruker denne maskinen istedet. Veldig bra resultat og lett i bruk.

Fordele

Barberer veldig bra og lett i bruk.

Ulemper

ingen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP620/50 Erstatningsblad

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP620/50 Erstatningsblad

26/03/2021

Norge

Norge

Beste hittils!

Beste bladet jeg har brukt hittil! Blir å bruke denne fast!

Fordele

Blir ikke sår av denne.

Ulemper

Ingen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP620/50 Erstatningsblad

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP620/50 Erstatningsblad

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 

  1. For at opnå den bedste barberingsoplevelse. Baseret på 2 komplette barberinger om ugen. De faktiske resultater kan variere.