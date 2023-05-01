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Udgået

StyleShaverVandtæt styler og shaver

QS6140/32

3.9

| (76) Anmeldelser

1 pris

Udtryk din stil

Skab præcist det look, du vil, med Styleshaver. Med et vip med håndleddet har denne dobbelte elektriske skægtrimmer og styler alt, hvad du har brug for til at skabe en perfekt skægstil, 3-dages skæg eller en glat barbering, selv på grove skæg

Se alle fordele

The world's most preferred electric male grooming brand1

Trim, style og shave - med ét produkt

Udtryk din stil

  • Pro

Skægtrimmer med 12 længdeindstillinger fra 0,5 mm til 10 mm

Skægtrimmer med 12 længdeindstillinger fra 0,5 mm til 10 mm

En skæg- og stubbetrimmer i fuld størrelse (32 mm) 12 justerbare længdeindstillinger fra 0,5 mm til 10 mm gør det nemt at få præcis den længde, du ønsker. Drej hjulet for at låse den perfekte længdeindstilling. Den holdbare metaltrimmer med hudvenlige, afrundede kanter garanterer en præcis og jævn trimning.

Vendbar trimmer: sider på 32 mm og 15 mm til perfekte detaljer

Vendbar trimmer: sider på 32 mm og 15 mm til perfekte detaljer

Tag den justerbare kam af, og du har en vendbar præcisionstrimmer nedenunder. Den ene side er en 32 mm højtydende trimmer. Vend den om, og du har en 15 mm bred præcisionstrimmer - perfekt til små områder som f.eks. under næsen eller rundt om munden. Den er designet til at skære meget tæt, men samtidig beskytte huden, og den lille størrelse og det vinklede design gør det nemt at se, hvad du foretager dig, så du kan forme fine linjer og detaljer.

Dobbelt shaver med trimmer, som klarer selv det groveste skæg

Dobbelt shaver med trimmer, som klarer selv det groveste skæg

Den dobbelte folieshaver gør det nemt at fjerne stubbe rundt om dit skæg, selv på halsen. Mellemtrimmeren fanger de længere, grovere hår, og de 2 skiftende folier barberer alt andet helt glat.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Priser

  • Billede af AWARD-612375

Anmeldelser

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Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.9

ud af 5

76

Anmeldelser

01/05/2023

United Kingdom

United Kingdom

EVERLASTING

I've been using this trimmer for maybe about 7 years now. I never changed the blades and they are still in amazing shape, the battery last enough for me to trim or stile my beard. The clean shaven look comes easier and surprisingly smooth, just like (if not better!) than using a razor blade. I recommend this product with eyes closed to everyone, even those men with the thickest beards!

Fordele

Clean shaven style made easy | Great precision trimmer | Long lasting life | Long lasting battery performances

Ulemper

None

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver

Dato for brug 2021-05-01

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver

Dato for brug 2021-05-01

15/11/2020

United Kingdom

United Kingdom

The best shaver i have ever seen!

I have used the Philipps StyleShaver QS6140/32 Pro for up to five years, and found it the best. Then suddenly it slipped from my hand and broke the head. I wanted to buy it again, i searched it every where, but did not find any where. I request Philips to manufacture the same product again, please

Fordele

User friendly, shaver and trimmer together, time saver

Denne anmeldelse blev foretaget for StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver

Dato for brug 2018-11-15

Denne anmeldelse blev foretaget for StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver

Dato for brug 2018-11-15

05/11/2015

United Kingdom

United Kingdom

excellent product

I am really impressed with its performance big but lightweight design highly recommend

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 