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Udgået
QS6140/32
Udtryk din stil
Skab præcist det look, du vil, med Styleshaver. Med et vip med håndleddet har denne dobbelte elektriske skægtrimmer og styler alt, hvad du har brug for til at skabe en perfekt skægstil, 3-dages skæg eller en glat barbering, selv på grove skæg
Pro
En skæg- og stubbetrimmer i fuld størrelse (32 mm) 12 justerbare længdeindstillinger fra 0,5 mm til 10 mm gør det nemt at få præcis den længde, du ønsker. Drej hjulet for at låse den perfekte længdeindstilling. Den holdbare metaltrimmer med hudvenlige, afrundede kanter garanterer en præcis og jævn trimning.
Tag den justerbare kam af, og du har en vendbar præcisionstrimmer nedenunder. Den ene side er en 32 mm højtydende trimmer. Vend den om, og du har en 15 mm bred præcisionstrimmer - perfekt til små områder som f.eks. under næsen eller rundt om munden. Den er designet til at skære meget tæt, men samtidig beskytte huden, og den lille størrelse og det vinklede design gør det nemt at se, hvad du foretager dig, så du kan forme fine linjer og detaljer.
Den dobbelte folieshaver gør det nemt at fjerne stubbe rundt om dit skæg, selv på halsen. Mellemtrimmeren fanger de længere, grovere hår, og de 2 skiftende folier barberer alt andet helt glat.
Priser
3.9
ud af 5
76
Anmeldelser
Thor_UK
01/05/2023
United Kingdom
EVERLASTING
I've been using this trimmer for maybe about 7 years now. I never changed the blades and they are still in amazing shape, the battery last enough for me to trim or stile my beard. The clean shaven look comes easier and surprisingly smooth, just like (if not better!) than using a razor blade. I recommend this product with eyes closed to everyone, even those men with the thickest beards!
Fordele
Clean shaven style made easy | Great precision trimmer | Long lasting life | Long lasting battery performances
Ulemper
None
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver
Dato for brug 2021-05-01
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver
Dato for brug 2021-05-01
RahimAta
15/11/2020
United Kingdom
The best shaver i have ever seen!
I have used the Philipps StyleShaver QS6140/32 Pro for up to five years, and found it the best. Then suddenly it slipped from my hand and broke the head. I wanted to buy it again, i searched it every where, but did not find any where. I request Philips to manufacture the same product again, please
Fordele
User friendly, shaver and trimmer together, time saver
Denne anmeldelse blev foretaget for StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver
Dato for brug 2018-11-15
Denne anmeldelse blev foretaget for StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver
Dato for brug 2018-11-15
tonyjezzo
05/11/2015
United Kingdom
excellent product
I am really impressed with its performance big but lightweight design highly recommend
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver
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