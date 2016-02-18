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Udgået

Beardtrimmer series 3000skægtrimmer

QT4000/15

4.1

| (18) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produkt

Perfekt skæg på den nemme måde

Style dit skæg, som du vil, med denne skægtrimmer. Præcision helt ned til 1mm og op til 10 mm.

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The world's most preferred electric male grooming brand1

Den mest behagelige måde at starte med dit skæg

Perfekt skæg på den nemme måde

  • 1 mm præcisionsindstillinger

  • Knive i rustfrit stål

  • 10 t. opladning/45 min. ledningsfri

1mm præcision

1mm præcision

Indstil trimmeren i den laveste position til perfekte 3-dages skægstubbe, kun 1mm lange.

Nem at vælge og låse længdeindstillinger (1-10 mm)

Nem at vælge og låse længdeindstillinger (1-10 mm)

Du skal blot dreje hjulet for at vælge og fastlåse de længdeindstillinger, du ønsker: fra kort skæg på 1mm op til et fuldskæg på 10 mm i præcise trin på 1 mm.

Få en perfekt, men beskyttende trimning

Få en perfekt, men beskyttende trimning

De selvslibende stålskær på Philips 3000-skægtrimmeren forbliver lige så skarpe og effektive som den første dag og giver en perfekt, men stadig beskyttende trimning - hver gang.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.1

ud af 5

18

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produkt

2

18/02/2016

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Do the job

Easy to use! Do the job quick! I'm satisfied with the performance of the razor! The only cons is the battery because is weak!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 3000 QT4000/13 beard trimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 3000 QT4000/13 beard trimmer

18/02/2016

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Do the job

Easy to use! Do the job quick! I'm satisfied with the performance of the razor! The only cons is the battery because is weak!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 3000 QT4000/13 beard trimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 3000 QT4000/13 beard trimmer

28/11/2015

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Excellent beard trimmer

I needed a replacement beard trimmer in a rush and the reviews made me think this would be a good buy. Delighted with my purchase, the cutter height adjustment is great. I've used the trimmer quite a few times and only had to charge it when I opened the package

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 3000 QT4000/13 beard trimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 3000 QT4000/13 beard trimmer

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 