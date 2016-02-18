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Udgået
Perfekt skæg på den nemme måde
Style dit skæg, som du vil, med denne skægtrimmer. Præcision helt ned til 1mm og op til 10 mm.
1 mm præcisionsindstillinger
Knive i rustfrit stål
10 t. opladning/45 min. ledningsfri
Indstil trimmeren i den laveste position til perfekte 3-dages skægstubbe, kun 1mm lange.
Du skal blot dreje hjulet for at vælge og fastlåse de længdeindstillinger, du ønsker: fra kort skæg på 1mm op til et fuldskæg på 10 mm i præcise trin på 1 mm.
De selvslibende stålskær på Philips 3000-skægtrimmeren forbliver lige så skarpe og effektive som den første dag og giver en perfekt, men stadig beskyttende trimning - hver gang.
4.1
ud af 5
18
Anmeldelser
87%
anbefaler dette produkt
jefken
18/02/2016
United Kingdom
Bekræftet køber
Do the job
Easy to use! Do the job quick! I'm satisfied with the performance of the razor! The only cons is the battery because is weak!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 3000 QT4000/13 beard trimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 3000 QT4000/13 beard trimmer
Febe
18/02/2016
United Kingdom
Bekræftet køber
Do the job
Easy to use! Do the job quick! I'm satisfied with the performance of the razor! The only cons is the battery because is weak!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 3000 QT4000/13 beard trimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 3000 QT4000/13 beard trimmer
Ged22
28/11/2015
United Kingdom
Bekræftet køber
Excellent beard trimmer
I needed a replacement beard trimmer in a rush and the reviews made me think this would be a good buy. Delighted with my purchase, the cutter height adjustment is great. I've used the trimmer quite a few times and only had to charge it when I opened the package
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 3000 QT4000/13 beard trimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 3000 QT4000/13 beard trimmer
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