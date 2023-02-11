Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
QT4015/16
Perfekt 3-dages skæg på den nemme måde
Style dit skæg, som du vil, med denne stubbe- og skægtrimmer. Præcision helt ned til 0,5 mm og op til 10 mm. Med titan belagt knive for korrekt skæreydelse. Skægtrimmer med aftagelig hoved for nem rengøring.
0,5 mm præcisionsindstillinger
Avancerede titanknive
1 t. opladning/90 min. ledningsfri
Du skal blot dreje hjulet for at vælge og fastlåse de længdeindstillinger, du ønsker: fra et 3-dages skæg på 0,5 mm op til et fuldskæg på 10 mm i præcise trin på 0,5 mm.
Avancerede titan knive giver fantastiske klipperesultater og langtidsholdbar skarphed
Indstil trimmeren i den laveste position til perfekte skægstubbe, kun 0,5 mm lange.
3.5
ud af 5
85
Anmeldelser
Filaen
11/02/2023
Danmark
Fantastisk trimmer
Jeg har været rigtig glad for den, og god til hår klipning, men brugte den mest til min skæg.
Fordele
God batteri
Ulemper
Holdte kun 10 år, og nu kan jeg ikke finde en ny :-(
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Skæg- og stubbetrimmer
Dato for brug 2021-02-11
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Skæg- og stubbetrimmer
Dato for brug 2021-02-11
Helge
08/06/2016
Sverige
Bekræftet køber
Mr
Jag har just börjat använda produkten. Men god rakning.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Skägg- och stubbtrimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Skägg- och stubbtrimmer
Mefi
12/04/2015
United Kingdom
Product plenty of juice
This product is perfect. What I like is the charge goes on and on and on. a couple of hours on the charger, is enough to last me a couple of weeks, keeping my beard nice and trim. fits nicely in the hand and the trimming depth is easily controlled
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 3000 QT4015/23 beard and stubble trimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 3000 QT4015/23 beard and stubble trimmer
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.