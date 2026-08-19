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Shaver series 7000 SensoTouch Elektrisk shaver til våd og tør barbering
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RQ1175/16
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Hvordan rengør jeg min Philips-shaver?
Hvilket skum eller hvilken gel kan jeg bruge med min Philips-shaver?
Hvordan opnår jeg de bedste resultater med min Philips-shaver?
Beskyttelseshætte
ShaversRensebørste
Shaver series 7000& 9000Skærenhedens bund
Min Philips-shaver oplader ikke
Min Philips-shaver lækker vand
Jeg oplever hudproblemer efter brug af min Philips-shaver
Jeg opnår ikke gode resultater med min Philips-shaver
Min Philips-shaver laver en høj lyd
Min Philips-shaver fungerer ikke
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