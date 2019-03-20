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Udgået

SensoTouchSkær

RQ11/40

3.7

| (73) Anmeldelser

Fornyelse giver bedre resultater

For at bevare den optimale ydelse fra din Philips-shaver anbefales det at udskifte skærene hvert 2. år.

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Fornyelse giver bedre resultater

Glat SkinGlide med lav friktion minimerer irritation

Glat SkinGlide med lav friktion minimerer irritation

SkinGlides lavfriktionsbarberingsflade glider ubesværet hen over din hud og giver en nem, tæt barbering.

Aquatec-forsegling for komfortabel tør eller forfriskende vådbarbering

Aquatec-forsegling for komfortabel tør eller forfriskende vådbarbering

Aquatec-forsegling til våd og tør brug giver dig valget mellem en komfortabel tørbarbering eller en forfriskende vådbarbering med brug af gel eller skum for ekstra hudkomfort.

GyroFlex 2D-system som nemt tilpasser sig alle kurver

GyroFlex 2D-system som nemt tilpasser sig alle kurver

Shaverens konturfølgende GyroFlex 2D-system tilpasser sig nemt ansigtets kurver, minimerer tryk og irritation og sikrer en tæt barbering.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.7

ud af 5

73

Anmeldelser

20/03/2019

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Philips, must be the BEST

NEW BLADES. Shaver like new Older model required repair, Returned for repair, came back fully restored within one week What a great service THANKS

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

20/03/2019

United Kingdom

United Kingdom

Philips, must be the BEST

NEW BLADES. Shaver like new Older model required repair, Returned for repair, came back fully restored within one week What a great service THANKS

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

20/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Close shave

I received my order before the suggested delivery date which I was very pleased about. After having bought a cheaper replacement which was useless it was nice to be able to have have a shave that felt clean shaven. Really pleased I bought the replacement head from Phillips. Buy cheap buy twice. Never again.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

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