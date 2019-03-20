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Udgået
RQ11/50
Få en tæt barbering
I løbet af to år barberer skærene 9 millioner skægstubbe væk fra dit ansigt. Udskift skærene, og vend tilbage til 100 % ydeevne.
DualPrecision-skær
Udskiftningsenhed
Passer til SensoTouch 2D (RQ11xx)
RQ11-udskiftningshovederne er kompatible med SensoTouch 2D-shavere (RQ11xx).
Shaverens konturfølgende GyroFlex 2D-system tilpasser sig nemt ansigtets kurver, minimerer tryk og irritation og sikrer en tæt barbering.
Det integrerede dual blade-system i vores elektriske shaver løfter skæghårene, så det er behageligt at barbere helt tæt og under hudniveau.
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3.7
ud af 5
73
Anmeldelser
YORKY333
20/03/2019
United Kingdom
Bekræftet køber
Philips, must be the BEST
NEW BLADES. Shaver like new Older model required repair, Returned for repair, came back fully restored within one week What a great service THANKS
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit
Nojob
20/03/2019
United Kingdom
Philips, must be the BEST
NEW BLADES. Shaver like new Older model required repair, Returned for repair, came back fully restored within one week What a great service THANKS
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit
Waitey
20/02/2018
United Kingdom
Bekræftet køber
Close shave
I received my order before the suggested delivery date which I was very pleased about. After having bought a cheaper replacement which was useless it was nice to be able to have have a shave that felt clean shaven. Really pleased I bought the replacement head from Phillips. Buy cheap buy twice. Never again.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit