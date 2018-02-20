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Udgået

ShoqBoxtrådløs bærbar højttaler

SB500M/00

4

| (9) Anmeldelser

Ekstrem lydstyrke

Den bærbare Philips ShoqBox SB500 Bluetooth-højttaler, der er bygget til livet på gaden, er den ultimative lydmaskine til festglade mennesker, der medbringer rytmen, uanset hvor de er! Ekstrem lydstyrke af høj kvalitet møder den eksplosive bas, mens LED-lys pulserer til rytmen.

Se alle fordele

Ekstrem lydstyrke

  • Bluetooth®

  • Vandtæt, stødsikker

  • Lys i flere farver

Indbygget mikrofon til håndfrie opkald

Med den indbyggede mikrofon fungerer denne højttaler også som højttalertelefon. Når der modtages et opkald, sættes musikken på pause, og du kan tale via højttaleren. Uanset om du ringer hjem eller ringer til vennerne fra en fest – uanset hvad, fungerer det godt.

Sæt gang i lyset! LED-lyskilder i flere farver pulserer i takt med rytmerne

Sæt gang i lyset! LED-lyskilder i flere farver pulserer i takt med rytmerne

Træd ud i lyset, og mærk kraften af de dunkende rytmer og det kraftige lys. Unikt udviklede LED'er i flere farver pulserer til musikkens rytme, bringer musikken til live og føjer endnu en dimension til festen. Hvis du hellere vil danse i mørke, er det også helt fint - tryk på kontakten, og lyset går ud.

Trådløs musikstreaming via Bluetooth

Trådløs musikstreaming via Bluetooth

Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi med kort rækkevidde, der er både robust og energibesparende. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheder som f.eks. smartphones, tablets eller endda bærbare computere. Så kan du nemt og trådløst nyde din yndlingsmusik eller lyd fra video eller spil på denne højttaler.

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4.0

ud af 5

9

Anmeldelser

4

20/02/2018

Deutschland

Deutschland

Keep on rocking

Einführung: Ich habe schon einige Bluetooth Lautsprecher in Händen gehabt, allerdings noch keinen von Philips und so war ich sehr gespannt ob dieser mit meinem Craetive Sound Blaster Roar pro mithalten kann. Es gibt ihn in zwei Farben und uns gefällt die Farbkombination schwarz / orange besser als schwarz / blau. Unpacking: Beim Auspacken hatte ich dann das erste Highlight, denn beim Öffnen der Verpackung kommt ein Aufdruck mit dem Hinweis „Warning Extreme Loudness“ zum Vorschein und ein Schmunzeln ist auf meinem Gesicht erschienen, hier hat Philips also einiges vor. Geliefert wird der Lautsprecher mit einem knapp über sechzig Zentimeter langem Ladekabel und einer Bedienungsanleitung. Die Bedienungsanleitung ist wie es im Moment oft üblich ist ein kleiner, gefalteter Zettel, der nach dem ersten auseinander Falten nur noch schwer wieder auf das vorige Format zu bringen ist. Es handelt sich um eine kurze Anleitung zur Inbetriebnahme, die vollständige Anleitung ist nur über die Webseite des Herstellers online zu finden. Optik & Größe: Der erste Eindruck bei der Optik war eher ein „geht so“, aber was hatte ich bei einem wasserfesten Lautsprecher anders erwartet? Dafür erscheint er dann doch recht ansehnlich und hochwertig. Die Ladeanschlüsse sind hinter einer recht großen Kunststoffklappe versteckt, die mit einem Kunststoffband fest am Lautsprecher befestigt ist und dennoch genug Platz bietet. Von der Verarbeitung wirkt er mehr als ordentlich, keine Ecken und die ungewöhnliche Form ist faszinierend, gefällt mir bei näherer Betrachtung immer mehr. Von der Größe ist er mit 10,5 x 23 x 10,1 cm mit einem ordentlichen Umfang versehen, was sich beim Klang dann bemerkbar machen sollte. Mit einem Gewicht von über einem Kilogramm hat er schon einiges zu bieten, dafür hat er eine Befestigungsmöglichkeit. Beim Aufladen des Lautsprechers (integrierter Lithium-Ionen-Akku) werden erstmalig die LEDs sichtbar. Da ist die Vorfreude mit den kleinen Lichteffekten zum Abspielen der Musik schon gegeben. Die LEDs sind in rot, grün und blau und gerade im Dunkeln gefallen sie mir gut. Nette Idee wenn auch nicht mehr. Bluetooth: Die Bluetooth-Verbindung ist einfach, es muss nur die Bluetooth-Taste auf dem Lautsprecher gedrückt werden. Nun fängt der Lautsprecher an zu blinken und steht zur Kopplung bereit. Anschließend wird die Kopplung direkt beim Anschalten des Lautsprechers hergestellt und hat eine Reichweite bis zu zehn Metern, wobei diese anhängig von der Umgebung ist. Ich konnte keine Verbindungsabbrüche oder Aussetzer feststellen. Klang: Natürlich ist der Klang die Hauptsache bei einem Bluetooth-Lautsprecher und dieser kleine Lautsprecher hat eine Leistung von 30 W und die sind ganz schön gewaltig. Direkt die ersten Töne haben mich mitgerissen, ein sauberer Klang mit viel Bass für diese Größe. Egal wie laut der Lautsprecher (hier ist es ein wirklicher „Laut“sprecher) aufgedreht wird, die Musik ist ausgewogen, keine Übersteuerung oder sonstige negative Eigenschaften. Mit einem Knopfdruck (SHOQ-Modus Taste) kann die volle Lautstärke ausgeschöpft werden und das ist eine Menge Power. Bedienung: Über das Smartphone kann er selbstverständlich bedient werden, ebenso hat er sechs Bedientasten, welche auf Anhieb ohne Zeitverzögerung ansprechen. Es gibt außer der Ein-/Austaste, die Bluetoothtaste (zum Koppeln), Pause/Wiedergabe, Laut, Leise und die SHOQ-Modus Taste. Hier hätte ich mir durchaus mehr vorstellen können, wie nächster Titel oder ähnliches, dennoch ausreichend. Noch zu erwähnen: Weiterhin kann der Lautsprecher noch als Freisprecheinrichtung verwendet werden und hat einen 3,5 mm Klinkenstecker (Line-In-Eingang). Es versteht sich eigentlich von selbst, dass er wasserdicht ist und dreißig Minuten in bis zu einem Meter Wasser ohne Probleme verkraften sollte. Fazit: Ein unglaublicher und starker Klang der alles in Grund und Boden spielt. Die verspielte Form und die LEDs runden das Ganze ab. Beim Ladekabel wurde ein wenig gespart und bei den LEDs und den Bedientasten wäre durchaus noch mehr gegangen. Für diesen Preis ist der Bluetooth-Lautsprecher absolut top und erhält von mir fünf von fünf Sternen.

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25/01/2018

Deutschland

Deutschland

Klarer und voller Klang

Einführung: Ich habe schon einige Bluetooth Lautsprecher in Händen gehabt, allerdings noch keinen von Philips und so war ich sehr gespannt ob dieser mit meinem Craetive Sound Blaster Roar pro mithalten kann. Es gibt ihn in zwei Farben und uns gefällt die Farbkombination schwarz / orange besser als schwarz / blau. Unpacking: Beim Auspacken hatte ich dann das erste Highlight, denn beim Öffnen der Verpackung kommt ein Aufdruck mit dem Hinweis „Warning Extreme Loudness“ zum Vorschein und ein Schmunzeln ist auf meinem Gesicht erschienen, hier hat Philips also einiges vor. Geliefert wird der Lautsprecher mit einem knapp über sechzig Zentimeter langem Ladekabel und einer Bedienungsanleitung. Die Bedienungsanleitung ist wie es im Moment oft üblich ist ein kleiner, gefalteter Zettel, der nach dem ersten auseinander Falten nur noch schwer wieder auf das vorige Format zu bringen ist. Es handelt sich um eine kurze Anleitung zur Inbetriebnahme, die vollständige Anleitung ist nur über die Webseite des Herstellers online zu finden. Optik & Größe: Der erste Eindruck bei der Optik war eher ein „geht so“, aber was hatte ich bei einem wasserfesten Lautsprecher anders erwartet? Dafür erscheint er dann doch recht ansehnlich und hochwertig. Die Ladeanschlüsse sind hinter einer recht großen Kunststoffklappe versteckt, die mit einem Kunststoffband fest am Lautsprecher befestigt ist und dennoch genug Platz bietet. Von der Verarbeitung wirkt er mehr als ordentlich, keine Ecken und die ungewöhnliche Form ist faszinierend, gefällt mir bei näherer Betrachtung immer mehr. Von der Größe ist er mit 10,5 x 23 x 10,1 cm mit einem ordentlichen Umfang versehen, was sich beim Klang dann bemerkbar machen sollte. Mit einem Gewicht von über einem Kilogramm hat er schon einiges zu bieten, dafür hat er eine Befestigungsmöglichkeit. Beim Aufladen des Lautsprechers (integrierter Lithium-Ionen-Akku) werden erstmalig die LEDs sichtbar. Da ist die Vorfreude mit den kleinen Lichteffekten zum Abspielen der Musik schon gegeben. Die LEDs sind in rot, grün und blau und gerade im Dunkeln gefallen sie mir gut. Nette Idee wenn auch nicht mehr. Bluetooth: Die Bluetooth-Verbindung ist einfach, es muss nur die Bluetooth-Taste auf dem Lautsprecher gedrückt werden. Nun fängt der Lautsprecher an zu blinken und steht zur Kopplung bereit. Anschließend wird die Kopplung direkt beim Anschalten des Lautsprechers hergestellt und hat eine Reichweite bis zu zehn Metern, wobei diese anhängig von der Umgebung ist. Ich konnte keine Verbindungsabbrüche oder Aussetzer feststellen. Klang: Natürlich ist der Klang die Hauptsache bei einem Bluetooth-Lautsprecher und dieser kleine Lautsprecher hat eine Leistung von 30 W und die sind ganz schön gewaltig. Direkt die ersten Töne haben mich mitgerissen, ein sauberer Klang mit viel Bass für diese Größe. Egal wie laut der Lautsprecher (hier ist es ein wirklicher „Laut“sprecher) aufgedreht wird, die Musik ist ausgewogen, keine Übersteuerung oder sonstige negative Eigenschaften. Mit einem Knopfdruck (SHOQ-Modus Taste) kann die volle Lautstärke ausgeschöpft werden und das ist eine Menge Power. Bedienung: Über das Smartphone kann er selbstverständlich bedient werden, ebenso hat er sechs Bedientasten, welche auf Anhieb ohne Zeitverzögerung ansprechen. Es gibt außer der Ein-/Austaste, die Bluetoothtaste (zum Koppeln), Pause/Wiedergabe, Laut, Leise und die SHOQ-Modus Taste. Hier hätte ich mir durchaus mehr vorstellen können, wie nächster Titel oder ähnliches, dennoch ausreichend. Noch zu erwähnen: Weiterhin kann der Lautsprecher noch als Freisprecheinrichtung verwendet werden und hat einen 3,5 mm Klinkenstecker (Line-In-Eingang). Es versteht sich eigentlich von selbst, dass er wasserdicht ist und dreißig Minuten in bis zu einem Meter Wasser ohne Probleme verkraften sollte. Fazit: Ein unglaublicher und starker Klang der alles in Grund und Boden spielt. Die verspielte Form und die LEDs runden das Ganze ab. Beim Ladekabel wurde ein wenig gespart und bei den LEDs und den Bedientasten wäre durchaus noch mehr gegangen. Für diesen Preis ist der Bluetooth-Lautsprecher absolut top und erhält von mir fünf von fünf Sternen.

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26/04/2018

France

France

tres bon produit

tres bon produit avec un bon son dommage manqué la sangle de transport

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