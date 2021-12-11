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Udgået

Trådløse hi-fi-hovedtelefoner

SBCHC8440/00

4.3

| (10) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Trådløs musik

Kan du forestille dig: ikke mere besvær med kabler og frihed til at gå omkring og nyde din musik med trådløse FM-stereohovedtelefoner af høj kvalitet.

Se alle fordele

Genopladelig

Trådløs musik

  • FM-transmission

  • Genopladelig

3-vejs justering så ørekapslerne sidder bedre og giver en bedre bas.

Ørekapslerne sidder bedre, og du får en bedre bas, fordi ørekapslerne kan justeres i tre retninger og slutter naturligt til omkring ørerne.

Den lette konstruktion forbedrer komforten ved længere tids brug.

De holdbare materialer af letvægtskvalitet i disse Philips-hovedtelefoner forbedrer komforten ved længere tids brug.

ALC hjælper til at forhindre hørbar forvrængning af indgangssignaler

Dette smarte elektroniske kredsløb sikrer, at lydindgangsniveauet automatisk justeres til det rigtige niveau, hvilket forhindrer forvrængning og bevarer nydelsen ved at lytte.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

10

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

11/12/2021

Nederland

Nederland

fijn apparaat jammer dat hij stuk is na jaren van

prima apparaat ,veel plezier van gehad jammer dat hij defect is

Fordele

alles

Ulemper

geen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones

Dato for brug 2019-12-11

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones

Dato for brug 2019-12-11

11/10/2012

France

France

très bon son, très économique et pratique avec sa borne de recharge

cela fait plusieurs années que je l'utilise et j'en suis entièrement satisfaite, maintenant que j'en veux un autre, j'ai beaucoup de mal à trouver le même, commander sur internet, pas facile car la plupart des sites de vente en ligne ne livre pas dans les DOM, je me débrouille donc autrement puisque je veux CE produit, faire livrer chez un ami en métropole, qui me l'amènera quand il viendra en vacances. Je le recommande car il est de très bon rapport qualité/prix

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones

16/10/2011

France

France

Un très bon produit

J'ai ce casque audio depuis plus de deux ans maintenant et j'en suis ravi, un bon son et une bonne batterie rechargeable. Toutefois je regrette le système de modulation du son automatique qui empêche un volume trop élevé. Mais je suppose que c'est pour le bien de nos chères oreilles. De plus l'emetteur est très sensible aux interférences causées par les appareils comme la TV.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones

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