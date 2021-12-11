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Udgået
Trådløs musik
Kan du forestille dig: ikke mere besvær med kabler og frihed til at gå omkring og nyde din musik med trådløse FM-stereohovedtelefoner af høj kvalitet.
FM-transmission
Genopladelig
Ørekapslerne sidder bedre, og du får en bedre bas, fordi ørekapslerne kan justeres i tre retninger og slutter naturligt til omkring ørerne.
De holdbare materialer af letvægtskvalitet i disse Philips-hovedtelefoner forbedrer komforten ved længere tids brug.
Dette smarte elektroniske kredsløb sikrer, at lydindgangsniveauet automatisk justeres til det rigtige niveau, hvilket forhindrer forvrængning og bevarer nydelsen ved at lytte.
4.3
ud af 5
10
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
11/12/2021
Nederland
fijn apparaat jammer dat hij stuk is na jaren van
prima apparaat ,veel plezier van gehad jammer dat hij defect is
Fordele
alles
Ulemper
geen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones
Dato for brug 2019-12-11
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones
Dato for brug 2019-12-11
chatoune971
11/10/2012
France
très bon son, très économique et pratique avec sa borne de recharge
cela fait plusieurs années que je l'utilise et j'en suis entièrement satisfaite, maintenant que j'en veux un autre, j'ai beaucoup de mal à trouver le même, commander sur internet, pas facile car la plupart des sites de vente en ligne ne livre pas dans les DOM, je me débrouille donc autrement puisque je veux CE produit, faire livrer chez un ami en métropole, qui me l'amènera quand il viendra en vacances. Je le recommande car il est de très bon rapport qualité/prix
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones
Thibault
16/10/2011
France
Un très bon produit
J'ai ce casque audio depuis plus de deux ans maintenant et j'en suis ravi, un bon son et une bonne batterie rechargeable. Toutefois je regrette le système de modulation du son automatique qui empêche un volume trop élevé. Mais je suppose que c'est pour le bien de nos chères oreilles. De plus l'emetteur est très sensible aux interférences causées par les appareils comme la TV.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones