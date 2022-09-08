Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
SBCMC8650/00
30 m trådløs
Denne trådløse mikrofon kombinerer ydeevne med bevægelsesfrihed, der bringer liv til enhver begivenhed
Trådløse systemer, der benytter UHF-signal (ultra high frequency), sikrer klar og skarp modtagelse, så du aldrig mere behøver at tage hensyn til kabler. Du kan bevæge dig og sidde, hvor du vil, og glemme alt om at falde over dine hovedtelefoners kabel.
Med mulighed for to transmissionskanaler er din lytteoplevelse beskyttet, fordi du nemt kan skifte til den med den bedste modtagelse.
Mikrofonens sensor er lige lydfølsom fra alle retninger.
Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip
Anmeldelser