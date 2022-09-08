ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Foto af produkt forfra
  • Foto af emballage
  • Primært billede
  • Foto af produkt forfra
  • Foto af emballage
  • Primært billede

Udgået

Trådløse mikrofoner

SBCMC8650/00

30 m trådløs

Denne trådløse mikrofon kombinerer ydeevne med bevægelsesfrihed, der bringer liv til enhver begivenhed

Se alle fordele

30 m trådløs

Trådløs teknologi, der giver dig bevægelsesfrihed

Trådløse systemer, der benytter UHF-signal (ultra high frequency), sikrer klar og skarp modtagelse, så du aldrig mere behøver at tage hensyn til kabler. Du kan bevæge dig og sidde, hvor du vil, og glemme alt om at falde over dine hovedtelefoners kabel.

Vælg mellem 2 kanaler for at undgå interferens

Med mulighed for to transmissionskanaler er din lytteoplevelse beskyttet, fordi du nemt kan skifte til den med den bedste modtagelse.

Kuglekarakteristikken betyder, lyde opfanges fra alle retninger.

Mikrofonens sensor er lige lydfølsom fra alle retninger.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.