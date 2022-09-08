Trådløs teknologi, der giver dig bevægelsesfrihed

Trådløse systemer, der benytter UHF-signal (ultra high frequency), sikrer klar og skarp modtagelse, så du aldrig mere behøver at tage hensyn til kabler. Du kan bevæge dig og sidde, hvor du vil, og glemme alt om at falde over dine hovedtelefoners kabel.