Indbyggede højttalere med XSL Acoustics giver en dynamisk lyd

Få dynamisk lyd og kraftig basydeevne fra din ShoqBox med XSL Acoustics. Ved at kombinere høj diskant og mellemtoner med dynamisk og kraftig bas frembringes den imponerende lyd. Nyskabende brug af højteknologiske materialer som titanium membran og neodym resulterer i lyd, der er næsten dobbelt så kraftig som fra en almindelig højttalerdriver af samme størrelse. Den præcise tilpasning mellem højttalerdriver, den akustiske arkitektur og kredsløbene giver en dynamisk lyd og kraftig bas i et lille kabinet.