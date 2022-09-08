ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Foto af produkt forfra
  • Foto af produkt forfra fra oven
  • Foto af emballage
  • Primært billede
  • Foto af produkt forfra
  • Foto af produkt forfra fra oven
  • Foto af emballage
  • Primært billede

Udgået

Højttaler-dockingstation

SBD6000/00

Kraftigt stereolydfelt

Lyt til det stærke og brede lydniveau i SBD6000. Højttalerne og iPod-dockingstationen kan nemt være i tasken, så du kan lytte til musik sammen med dine venner, uanset hvor du er. Du får en enestående bas selv ved lave lydstyrker.

Se alle fordele

Kraftfuld XSL Acoustics

Kraftigt stereolydfelt

Indbyggede højttalere med XSL Acoustics giver en dynamisk lyd

Få dynamisk lyd og kraftig basydeevne fra din ShoqBox med XSL Acoustics. Ved at kombinere høj diskant og mellemtoner med dynamisk og kraftig bas frembringes den imponerende lyd. Nyskabende brug af højteknologiske materialer som titanium membran og neodym resulterer i lyd, der er næsten dobbelt så kraftig som fra en almindelig højttalerdriver af samme størrelse. Den præcise tilpasning mellem højttalerdriver, den akustiske arkitektur og kredsløbene giver en dynamisk lyd og kraftig bas i et lille kabinet.

Ledningen opbevares praktisk, når den ikke er i brug

Med dette unikke design er opbevaring af ledninger ikke længere et problem. Pak blot sammen og gå.

Letvægts- og bærbart design, så du altid kan lytte til musik

Letvægts- og bærbart design, så du altid kan lytte til musik

Det solide letvægtsmateriale og designet gør, at du kan tage højttalerne med dig, uanset hvor du skal hen.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.