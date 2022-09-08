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Udgået
SBD6000/00
Kraftigt stereolydfelt
Lyt til det stærke og brede lydniveau i SBD6000. Højttalerne og iPod-dockingstationen kan nemt være i tasken, så du kan lytte til musik sammen med dine venner, uanset hvor du er. Du får en enestående bas selv ved lave lydstyrker.
Få dynamisk lyd og kraftig basydeevne fra din ShoqBox med XSL Acoustics. Ved at kombinere høj diskant og mellemtoner med dynamisk og kraftig bas frembringes den imponerende lyd. Nyskabende brug af højteknologiske materialer som titanium membran og neodym resulterer i lyd, der er næsten dobbelt så kraftig som fra en almindelig højttalerdriver af samme størrelse. Den præcise tilpasning mellem højttalerdriver, den akustiske arkitektur og kredsløbene giver en dynamisk lyd og kraftig bas i et lille kabinet.
Med dette unikke design er opbevaring af ledninger ikke længere et problem. Pak blot sammen og gå.
Det solide letvægtsmateriale og designet gør, at du kan tage højttalerne med dig, uanset hvor du skal hen.
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