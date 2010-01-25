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Udgået

Højttaler-dockingstation

SBD7000/10

3

| (2) Anmeldelser

Rock n roll

Nyd musik og film på din iPhone med SBD7000. Du skal blot dreje dockingstationen for at se video, højttalerne skifter samtidig til optimal stereolyd. Teknologi, der skærmer af for mobiltelefoner, giver lyd uden statiske forstyrrelser.

Se alle fordele

Rullende højttaler-dockingstation til iPhone

Rock n roll

AC-adapter gør det muligt at lade op derhjemme.

Lad dine højttalere op med en AC-adapter, så du kan nyde musik derhjemme

Digital Klasse-D-forstærker til lydgengivelse af høj kvalitet

En digital Klasse-D-forstærker tager et analogt signal, gør det digitalt og forstærker det derefter digitalt. Signalet passerer til sidst et demodulationsfilter, før det bliver til et hørbart udgangssignal. Det forstærkede digitale signal har alle fordelene ved digital lyd, bl.a. meget høj lydkvalitet. Desuden har en digital Klasse-D-forstærker en mere end 90 % højere virkningsgrad sammenlignet med traditionelle Klasse-AB-forstærkere. Det betyder, at en kraftig forstærker kan gøres meget kompakt.

DBB (dynamisk basforstærkning) forbedrer elektronisk de lave toner.

DBB (dynamisk basforstærkning) forbedrer elektronisk de lave toner.

Aktivér DBB (dynamisk basforstærkning - dynamisk basfremhævning), og de lave basfrekvenser forbedres elektronisk, så du opnår en ensartet lydgengivelse, specielt hvis højttalerlydstyrken indstilles på et lavt niveau. Du hører imponerende bastoner til enhver tid.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.0

ud af 5

2

Anmeldelser

5
4
2
1

25/01/2010

France

France

Denne anmeldelse blev foretaget for SBD7000 Station d'accueil

Denne anmeldelse blev foretaget for SBD7000 Station d'accueil

25/01/2010

Nederland

Nederland

Denne anmeldelse blev foretaget for SBD7000 Luidsprekerstation

Denne anmeldelse blev foretaget for SBD7000 Luidsprekerstation

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