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Udgået
SBD7000/10
Rock n roll
Nyd musik og film på din iPhone med SBD7000. Du skal blot dreje dockingstationen for at se video, højttalerne skifter samtidig til optimal stereolyd. Teknologi, der skærmer af for mobiltelefoner, giver lyd uden statiske forstyrrelser.
Lad dine højttalere op med en AC-adapter, så du kan nyde musik derhjemme
En digital Klasse-D-forstærker tager et analogt signal, gør det digitalt og forstærker det derefter digitalt. Signalet passerer til sidst et demodulationsfilter, før det bliver til et hørbart udgangssignal. Det forstærkede digitale signal har alle fordelene ved digital lyd, bl.a. meget høj lydkvalitet. Desuden har en digital Klasse-D-forstærker en mere end 90 % højere virkningsgrad sammenlignet med traditionelle Klasse-AB-forstærkere. Det betyder, at en kraftig forstærker kan gøres meget kompakt.
Aktivér DBB (dynamisk basforstærkning - dynamisk basfremhævning), og de lave basfrekvenser forbedres elektronisk, så du opnår en ensartet lydgengivelse, specielt hvis højttalerlydstyrken indstilles på et lavt niveau. Du hører imponerende bastoner til enhver tid.
3.0
ud af 5
2
Anmeldelser
test3433
25/01/2010
France
Denne anmeldelse blev foretaget for SBD7000 Station d'accueil
Denne anmeldelse blev foretaget for SBD7000 Station d'accueil
BrianFelegy2
25/01/2010
Nederland
Denne anmeldelse blev foretaget for SBD7000 Luidsprekerstation
Denne anmeldelse blev foretaget for SBD7000 Luidsprekerstation