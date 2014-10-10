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Udgået
SBM130BLU/00
Din bærbare alt-i-en-højttaler
Nyd din musik med Philips' bærbare alt-i-en-højttaler. Afspil dine yndlingssange via USB/MicroSD-kort/AUX-indgange. Den kompakte højttaler, som fås i flere farver, anvender wOOx™-teknologi og leveres med et genopladeligt batteri.
Blå
USB
Du skal blot indlæse det ønskede indhold på USB'en eller MicroSD-kortet og sætte stikket i din afspiller - så skal du aldrig mere bekymre dig om løbe tør for underholdning igen.
I forhold til analog FM-transmission er digital radio en ny metode til at udsende radio via et mastbaseret netværk. Det giver lytterne flere valgmuligheder og informationer, der leveres i en klar, støjfri kvalitet. Teknologien gør receiveren i stand til at låse fast på det kraftigste signal, den kan finde. Med digitale stationer skal du ikke huske frekvenser, og tuneren indstilles ud fra stationsnavne, så du aldrig skal finde en anden sender, mens du kører.
5.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
Titol27
10/10/2014
España
Bekræftet køber
Excelente, ligero, práctico,
Es un excelente producto, muy fácil de llevar a todas partes, super útil en todas partes: casa, dormitorio, calle, reunión de amigos, oficina, trabajo, viajes, auto, etc. NO OCUPA ESPACIO, NO NECESITA ENCHUFES, COMPATIBLE CON TODO FORMATO DE ALMACENAMIENTO, y su salida de audio es POTENTE Y CLARA. Quizá su único punto débil sea la duración de la batería interna, quizá pueda salir algún modelo igual con baterías tipo AAA para que duren más. En lo demás, ES MAGNÍFICO !!!!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SBM130BLU Altavoz portátil
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SBM130BLU Altavoz portátil