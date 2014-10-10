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Udgået

Bærbar højttaler

SBM130BLU/00

5

| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

Din bærbare alt-i-en-højttaler

Nyd din musik med Philips' bærbare alt-i-en-højttaler. Afspil dine yndlingssange via USB/MicroSD-kort/AUX-indgange. Den kompakte højttaler, som fås i flere farver, anvender wOOx™-teknologi og leveres med et genopladeligt batteri.

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Din bærbare alt-i-en-højttaler

  • Blå

  • USB

Nem afspilning fra USB/MicroSD-kort

Du skal blot indlæse det ønskede indhold på USB'en eller MicroSD-kortet og sætte stikket i din afspiller - så skal du aldrig mere bekymre dig om løbe tør for underholdning igen.

Indbygget digital FM-radio

I forhold til analog FM-transmission er digital radio en ny metode til at udsende radio via et mastbaseret netværk. Det giver lytterne flere valgmuligheder og informationer, der leveres i en klar, støjfri kvalitet. Teknologien gør receiveren i stand til at låse fast på det kraftigste signal, den kan finde. Med digitale stationer skal du ikke huske frekvenser, og tuneren indstilles ud fra stationsnavne, så du aldrig skal finde en anden sender, mens du kører.

AUX-indgang til nem tilslutning til næsten alle elektroniske enheder

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

10/10/2014

España

España

Bekræftet køber

Excelente, ligero, práctico,

Es un excelente producto, muy fácil de llevar a todas partes, super útil en todas partes: casa, dormitorio, calle, reunión de amigos, oficina, trabajo, viajes, auto, etc. NO OCUPA ESPACIO, NO NECESITA ENCHUFES, COMPATIBLE CON TODO FORMATO DE ALMACENAMIENTO, y su salida de audio es POTENTE Y CLARA. Quizá su único punto débil sea la duración de la batería interna, quizá pueda salir algún modelo igual con baterías tipo AAA para que duren más. En lo demás, ES MAGNÍFICO !!!!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SBM130BLU Altavoz portátil

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SBM130BLU Altavoz portátil

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