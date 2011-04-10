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Udgået
Forebyg hårvækst
Philips Lumea IPL-hårfjerningssystem gør underværker for at forhindre ny hårvækst. Blide lysimpulser holder huden silkeblød hver dag ved regelmæssig anvendelse.
Precision
Philips Lumea påvirker hårroden med blide lysimpulser, så håret falder af naturligt, og den nye hårvækst hæmmes. Hvis behandlingen gentages med jævne mellemrum, holder du huden glat hver dag.
Vores kliniske test har vist en betydelig reduktion af hårvækst efter kun to behandlinger med to ugers mellemrum, og optimale resultater efter fire til fem behandlinger med to ugers mellemrum. Resultaterne vedligeholdes ved blot at gentage behandlingen med fire til seks ugers mellemrum. Tidsintervallet afhænger af den individuelle hårvækst.
Philips Lumea anvender en innovativ lysbaseret teknologi, der kaldes IPL (Intense Pulsed Light) og stammer fra den teknologi, der anvendes i professionelle skønhedssaloner. Philips har tilpasset denne teknologi og gjort den sikker og effektiv til privat brug. Philips har arbejdet tæt sammen med førende hudspecialister for at udvikle vores banebrydende hårfjerningssystem. I mere end 10 år har vi gennemført omfattende forbrugerundersøgelser med hjælp fra over 1.500 frivillige.
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Priser
3.9
ud af 5
302
Anmeldelser
82%
anbefaler dette produkt
Pinkhari
10/04/2011
Danmark
I love it.. det er pengene værd.
Jeg fik min Philips Lumea for 2 måneder siden. Den er fantastisk og det hjælper også. Jeg har lys hud men mørke hår, så efter 4-5 behandling vare 80-90% af håret af helt væk. Man skal være tilmodig og hold fast i sin behandling. Min råde er at man skal ikke begynde at behandle flere steder på samme tid, ellers kan man ikke overskud det. Jeg har bruget 1000 vis af kroner på laser behandling hos private kliniker, men det er meget dyrt og de bruger meget lavt lysenergi, for at man skal kom igen og igen. Men nu har jeg fundet min redning. Et minuspoint ved Lumea er batterilevetid, man kan højste bruge den i 15 minutter så løber den tør. Men jeg vil varmt anbefale det. Det er pengene værd.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea SC2001/00 IPL-hårfjerningssystem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea SC2001/00 IPL-hårfjerningssystem
eweb
04/12/2010
Danmark
Effektiv
Da jeg kun har haft IPLén i ca. 14 dage er det svært at anmelde langtidseffekten, men umiddelbart virker den mindst lige så godt som det jeg før har givet min. 1000kr. for pr. gang i kosmetikklinikker. Denne IPL kan jo også bruges præcis når det passer ind i din kalender -uden "tidsbestilling" :-)
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea SC2001/00 IPL-hårfjerningssystem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea SC2001/00 IPL-hårfjerningssystem
Biddymummy
07/03/2020
United Kingdom
Does what it says! Love it!
Does what it says ! Less hair and skin feels smooth to the touch! Love it!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea SC2001/00 IPL hair removal system
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea SC2001/00 IPL hair removal system