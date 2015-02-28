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Udgået

Lumea Precision PlusIPL-hårfjerningssystem

SC2003/11

4.2

| (255) Anmeldelser | 91% anbefaler dette produkt

2 Priser

Forebyg hårvækst

Philips Lumea påvirker hårroden med blide lysimpulser, så håret falder af naturligt, og den nye hårvækst hæmmes. Hvis behandlingen gentages med jævne mellemrum, holder du huden glat hver dag. Test i 120 dage!

Se alle fordele

IPL-hårfjerning: Nyd glat hud hver dag

Forebyg hårvækst

  • Kun til brug på kroppen og i ansigtet

  • 15 minutter for at behandle underbenene

  • Levetid <gt/> 100.000 lysimpulser

  • Ledningsfrit design

Nyd glat hud hver dag

Nyd glat hud hver dag

Philips Lumea påvirker hårroden med blide lysimpulser, så håret falder af naturligt, og den nye hårvækst hæmmes. Hvis behandlingen gentages med jævne mellemrum, holder du huden glat hver dag.

Problemfri og effektiv

Vores kliniske test har vist en betydelig reduktion af hårvækst efter kun fire behandlinger med to ugers mellemrum, der resulterer i glat hud uden hår. Disse resultater kan vedligeholdes ved blot at gentage behandlingen efter behov. Tiden mellem behandlingerne afhænger af individuel hårvækst.

Tilpasset til sikker brug hjemme hos dig selv

Tilpasset til sikker brug hjemme hos dig selv

Philips Lumea anvender en innovativ lysbaseret teknologi, der kaldes IPL (Intense Pulsed Light) og stammer fra den teknologi, der anvendes i professionelle skønhedssaloner. Philips har tilpasset denne teknologi og gjort den sikker og effektiv til privat brug. Philips har arbejdet tæt sammen med førende hudspecialister for at udvikle vores banebrydende hårfjerningssystem. I mere end 10 år har vi gennemført omfattende forbrugerundersøgelser med hjælp fra over 2000 kvinder.

Tekniske specifikationer

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Priser

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  • Billede af AWARD-612375

Anmeldelser

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4.2

ud af 5

255

Anmeldelser

91%

anbefaler dette produkt

28/02/2015

United Kingdom

United Kingdom

Bye bye stubble rash

As a quite hairy dark haired and pale skinned woman I have suffered for decades with stubble rash and ingrown hairs. My bikini line was always bumpy and red and due to daily shaving my armpits were always itchy. I gave up using an epilator because it was do painful and left me with masses of ingrown hairs. For my 50th burthday last year I treated myself to the Lumea. By the time I went on holiday 4 months later I was pretty much hair-free and completely bump-free. I felt fantasic in a bikini with my now smooth thighs. I noticed results after the frst couple of uses and now use the Lumea about once a month. I never have to shave my armpits in between but maybe still need to shave a few hairs ffom my legs but they are much less coarse then before. I use the Lumea on the highest setting without discomfort. Occasionally, in more sensitive areas, I experience the slight sting described in other reviews hut this is bearable compared to the pain of epilation - and I certainly wouldn't have used my epilator in all of the sensitive areas where I now use the Lumea. This product has definitely changed my life and I wish it had been around when I was younger.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL hair removal system

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL hair removal system

27/04/2014

United Kingdom

United Kingdom

The best product I have ever bought

Finally no more bikini rash - in growing hairs or that horrible unsexy hairy feeling. Brilliant elsewhere too - I have very strong, thick and fast growing hair - I now shave every couple of weeks - as opposed to daily and that's only because I run and have bare legs. Simply brilliant.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL hair removal system

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL hair removal system

08/02/2014

United Kingdom

United Kingdom

LOVE LOVE LOVE...turned my life around

As a young woman, I have struggled with excess hair growth for most of my adult life and after shaving and hair removal creams left my hair growing back thicker and more course than ever, I decided to try a more permanent alternative. I purchased the Philips Lumea a week before Christmas and have used as instructed every 2 weeks since, with dramatic results. After just 2 applications to my chest and facial areas, the hair has completely stopped re-growing. After 4 applications to my legs, 90% of the hair has been removed. My hair is very dark and my skin very pale, so I was the perfect candidate for this machine. I have used this on a number 4 setting and it can sometimes sting when in use, but for me this was momentary and I didn't suffer from any redness or soreness afterwards. I couldn't recommend this enough. Although it is pricey, it's a drop in the ocean compared to the confidence I have regained. VERY HAPPY LADY :):):):):):)

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL hair removal system

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL hair removal system

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