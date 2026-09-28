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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Hold dig tæt på din baby
Fra lur om dagen til tjek midt om natten sørger Philips Avent Baby Video Monitor for, at du altid er tæt på dit barn, med sin levende 4,5" skærm, et batteri, der holder hele natten, tovejslyd og nattesyn. Der er ikke brug for en internetforbindelse. Du får én enkel og sikker forbindelse.
4.5" skærm med høj opløsning
HD-kamera
DEKRA-certificeret cybersikkerhed
Forbindelse uden internetadgang
Få mest muligt ud af din babys middagslur, velvidende at du altid kan tage et kig på den med knivskarpe detaljer, lige når du har lyst. Den 4,5” skærm med krystalklar opløsning hjælper dig også med at føle dig tæt på og forbundet.
I svagt lys skifter vores HD-kamera automatisk til nattesyn, så du altid kan se dit barn tydeligt. Vil du se det søvnige smil? Brug 4x zoom-funktionen.
Vores skærm er DEKRA-certificeret, hvilket betyder, at den lever op til verdens højeste sikkerhedsstandarder, så dine øjeblikke med dit barn er helt trygge og private.
4.7
ud af 5
20
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Serlis
28/09/2026
Sverige
Del af kampagnen
Bra monitor!
Jag har använt Philips Avent SCD871/26 till min bebis och är överlag mycket nöjd. Det är en pålitlig babyvakt som fungerar bra i vardagen och gör det enkelt att hålla koll på barnet från ett annat rum. Fördelar: - Tydlig bild och lagom stor skärm. - Fungerande ljud som gör det enkelt att höra barnet. - Bra musikfunktion som kan användas för att trösta barnet. - Enkel att använda. - Kräver varken wifi eller internetuppkoppling, vilket känns tryggt ur integritetssynpunkt. En särskilt uppskattad fördel är att babyvakten fungerar utan internet. Det ger ett extra lager av trygghet, eftersom man slipper oroa sig för uppkoppling och integritet när man övervakar sitt barn. Nackdelen är att batteritiden kunde ha varit bättre, särskilt när skärmen används mycket. Det är dock en mindre svaghet i förhållande till produktens övriga fördelar. Jag hade också önskat ett ställ som kan fästas på sängen för tydligare övervakning. Jag är sammanfattningsvis mycket nöjd med Philips Avent SCD871/26 och använder den varje dag. Den är enkel, trygg och pålitlig, och jag kan absolut rekommendera den till andra föräldrar.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Video Baby Monitor SCD871 Premium
Date of Use 2026-09-20
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Video Baby Monitor SCD871 Premium
Date of Use 2026-09-20
MG08
25/09/2026
Sverige
Del af kampagnen
Toppen kamera utan wifi!
Jag är väldigt nöjd med Philips Avent Baby Monitor (SCD871) och använder den dagligen. Det jag uppskattar mest är den tydliga bilden och att det fungerar bra även när det är mörkt i rummet. Det är väldigt skönt att kunna se och höra barnet utan att behöva gå in i rummet varje gång jag undrar om bebisen fortfarande sover. Den är enkel att komma igång med och har blivit en självklar del av min vardag, framför allt vid läggning och dagsvilan. Jag tycker också att skärmen är smidig att ha med sig runt i hemmet och att räckvidden fungerar utmärkt för mina behov. Kameran kommer dessutom med en liten väska som är praktisk att ta med under resan. Eftersom jag reser mycket är det perfekt att enkelt kunna ta med kameran och använda den på hotellrummet utan att behöva oroa mig för wifi. En väldigt genomtänkt, pålitlig och prisvärd produkt som jag absolut skulle rekommendera till andra föräldrar.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Video Baby Monitor SCD871 Premium
Date of Use 2026-09-25
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Video Baby Monitor SCD871 Premium
Date of Use 2026-09-25
Miirree1
23/09/2026
Sverige
Del af kampagnen
Känns trygg och enkel i vardagen
Jag är verkligen nöjd med denna baby monitor och tycker att den har fungerat väldigt bra i vardagen. Det känns tryggt att kunna ha koll på barnet även när man befinner sig i ett annat rum. Bilden är tydlig och ljudet är bra, så det är enkelt att se och höra vad som händer. Även mörkerseendet fungerar bra och gör att man kan se barnet tydligt på natten utan att behöva gå in och tända lampan. Jag tycker också mycket om att den har en egen skärm, eftersom man inte behöver använda mobilen för att hålla koll. Skärmen är enkel att använda och det är smidigt att kunna se bilden direkt. Räckvidden har fungerat bra för oss och anslutningen känns stabil. Eco-läget är också praktiskt eftersom skärmen inte behöver vara igång hela tiden när barnet sover lugnt. En annan sak jag uppskattar är att den känns genomtänkt och enkel att använda utan en massa krångliga funktioner. Batteriet i föräldraenheten håller bra och det är smidigt att kunna ta med sig skärmen mellan olika rum. Det enda jag egentligen kan komma på som en nackdel är att kameran behöver vara ansluten till el, vilket gör att man inte kan flytta den helt fritt utan att tänka på var det finns ett uttag. I övrigt tycker jag att det är en väldigt bra och pålitlig baby monitor som gör det mycket enklare att känna sig trygg när barnet sover. Jag skulle absolut rekommendera den till andra föräldrar.
Fordele
Tydlig bild och bra ljud, bra mörkerseende, lång räckvidd och stabil anslutning. Enkel att använda och smidigt med en egen skärm. Eco-läget är praktiskt och batteriet håller bra. Känns trygg och pålitlig när barnet sover.
Ulemper
Kameran behöver vara ansluten till el hela tiden, vilket gör att man inte kan flytta den helt fritt. Det hade också varit bra om kameran hade lite fler möjligheter att justera vinkel och placering.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
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Date of Use 2026-09-16
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
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Date of Use 2026-09-16
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og børnepleje i 2023.