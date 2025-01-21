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Designet til nyfødte
BPA-fri
Pakke med 2 stk., 80 % plantebaseret*
0-2 m
Vores sut til nyfødte er specielt designet til at passe til små munde og ansigter. Det lette design uden ring gør den ideel som første sut, og den er velegnet til babyer op til 6 måneder. Suttens form og størrelse gør det nemt for din baby at skifte til vores Philips Avent ultra air- og ultra soft-sutter, så deres naturlige suttebehov altid opfyldes.
Vores ortodontiske sutter er fremstillet af blød silikone for at understøtte naturlig muskelbevægelse i munden, hvilket hjælper med at reducere risikoen for tandstillingsfejl. Den smalle sut er designet til at reducere trykket mellem tunge og gane. Philips Avent Ultra-sutter er uafhængigt godkendt af Oral Health Foundation. De er fremstillet af 100 % silikone af fødevarekvalitet og er mere robuste og langtidsholdbare end sutter af gummi (latex) og fri for BPA, BPS, ftalater, PVC og polycykliske aromatiske kulbrinter.
Vores teksturerede silikonesutter er designet til at efterligne følelsen af mors bryst. Da vi spurgte forældre, hvordan deres barn reagerer på dem, svarede et gennemsnit på 98 %, at deres babyer har taget godt imod Philips Avent ultra-sutter.
4.7
ud af 5
434
Anmeldelser
98%
anbefaler dette produkt
Emeny
21/01/2025
Sverige
Del af kampagnen
Mjuka nappar med suverän passform!
Väldigt mjuka och snälla nappar som dessutom har en väldigt genomtänkt design. Mycket lätta att göra rena och väldigt omtyckt av barnet.
Fordele
Passform och design
Ulemper
Inga!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Soother SCF075/08 ultra start Nighttime
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Soother SCF075/08 ultra start Nighttime
Gorgones
10/01/2025
Sverige
Bra napp
Den här produkten är fantastisk för bebisar som älskar dummys, den är definitivt värd att skaffa för din nyfödda. jag rekommenderar den här produkten
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Soother SCF075/02 ultra start
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Soother SCF075/02 ultra start
Napptestaren.
09/01/2025
Sverige
Del af kampagnen
Nappar för mörkerseende.
Jag gillar denna napp för att den lyser i mörkret, så den är lätt att hitta på nätterna när vår bebis tappar den. En till sak som jag gillar är boxen som följer med. Den funkar bra för att sterilisera napparna. Praktiskt var också att dom hade samma form som vår första napp.
Fordele
Lyser i mörker. Sterilisera i mikro.
Ulemper
Inget vad jag vet
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Soother SCF075/08 ultra start Nighttime
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Soother SCF075/08 ultra start Nighttime
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024.
Dele af hård plast, undtagen silikonesut (massebalancemetode).
forbrugertest fra 2023 i USA bekræfter, at 98 % vænnede sig til den teksturerede Philips Avent-sut, der anvendes i vores ultra-sutter (n=201).
Sammenlignet med traditionelle steriliseringsmetoder (kogning) af sutter.
Af hygiejnemæssige årsager bør sutter udskiftes efter 4 ugers brug.