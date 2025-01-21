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  • Beroliger nyfødte fra dag ét
  • Beroliger nyfødte fra dag ét
  • Beroliger nyfødte fra dag ét
  • Beroliger nyfødte fra dag ét
  • Beroliger nyfødte fra dag ét
  • Beroliger nyfødte fra dag ét
  • Beroliger nyfødte fra dag ét
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  • Beroliger nyfødte fra dag ét
  • Beroliger nyfødte fra dag ét
  • Beroliger nyfødte fra dag ét
  • Beroliger nyfødte fra dag ét
  • Beroliger nyfødte fra dag ét
  • Beroliger nyfødte fra dag ét

Philips Avent Pacifierultra start Nighttime

SCF075/18

4.7
| (434) Anmeldelser | 98% anbefaler dette produkt
Beroliger nyfødte fra dag ét
Ro i sindet lige fra starten. Philips Avent ultra start Nighttime er fremstillet, så de passer til nyfødtes munde og kan bruges sikkert de første 6 måneder. Lyser i mørke, så komfort og lindring er lige ved hånden, når lyset er slukket. Nu 80 % plantebaseret.*
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

En pasform, der er helt perfekt, også om natten

Beroliger nyfødte fra dag ét

  • Hætte, som lyser i mørket

  • BPA-fri

  • Pakke med 2 stk., 80 % plantebaseret*

  • 0-2 m

Den helt rigtige pasform til små munde

Den helt rigtige pasform til små munde

Vores sut til nyfødte er specielt designet til at passe til små munde og ansigter. Det lette design uden ring gør den ideel som første sut, og den er velegnet til babyer op til 6 måneder. Suttens form og størrelse gør det nemt for din baby at skifte til vores Philips Avent ultra air- og ultra soft-sutter, så deres naturlige suttebehov altid opfyldes.

Ortodontisk sut, som er designet til at give en naturlig udvikling af munden

Ortodontisk sut, som er designet til at give en naturlig udvikling af munden

Vores ortodontiske sutter er fremstillet af blød silikone for at understøtte naturlig muskelbevægelse i munden, hvilket hjælper med at reducere risikoen for tandstillingsfejl. Den smalle sut er designet til at reducere trykket mellem tunge og gane. Philips Avent Ultra-sutter er uafhængigt godkendt af Oral Health Foundation. De er fremstillet af 100 % silikone af fødevarekvalitet og er mere robuste og langtidsholdbare end sutter af gummi (latex) og fri for BPA, BPS, ftalater, PVC og polycykliske aromatiske kulbrinter.

Elsket af babyer med 98 % suttilvænning**

Elsket af babyer med 98 % suttilvænning**

Vores teksturerede silikonesutter er designet til at efterligne følelsen af mors bryst. Da vi spurgte forældre, hvordan deres barn reagerer på dem, svarede et gennemsnit på 98 %, at deres babyer har taget godt imod Philips Avent ultra-sutter.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.7

ud af 5

434

Anmeldelser

98%

anbefaler dette produkt

21/01/2025

Sverige

Sverige

Mjuka nappar med suverän passform!

Väldigt mjuka och snälla nappar som dessutom har en väldigt genomtänkt design. Mycket lätta att göra rena och väldigt omtyckt av barnet.

Fordele

Passform och design

Ulemper

Inga!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Soother SCF075/08 ultra start Nighttime

Date of Use 2023-12-21

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Soother SCF075/08 ultra start Nighttime

Date of Use 2023-12-21

10/01/2025

Sverige

Sverige

Bra napp

Den här produkten är fantastisk för bebisar som älskar dummys, den är definitivt värd att skaffa för din nyfödda. jag rekommenderar den här produkten

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Soother SCF075/02 ultra start

Date of Use 2023-12-10

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Soother SCF075/02 ultra start

Date of Use 2023-12-10

09/01/2025

Sverige

Sverige

Nappar för mörkerseende.

Jag gillar denna napp för att den lyser i mörkret, så den är lätt att hitta på nätterna när vår bebis tappar den. En till sak som jag gillar är boxen som följer med. Den funkar bra för att sterilisera napparna. Praktiskt var också att dom hade samma form som vår första napp.

Fordele

Lyser i mörker. Sterilisera i mikro.

Ulemper

Inget vad jag vet

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Soother SCF075/08 ultra start Nighttime

Date of Use 2024-12-09

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Soother SCF075/08 ultra start Nighttime

Date of Use 2024-12-09

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024. 

  1. Dele af hård plast, undtagen silikonesut (massebalancemetode).

  2. forbrugertest fra 2023 i USA bekræfter, at 98 % vænnede sig til den teksturerede Philips Avent-sut, der anvendes i vores ultra-sutter (n=201).

  3. Baseret på resultaterne af amerikanske forbrugertest (2023, n=201).

  4. Sammenlignet med traditionelle steriliseringsmetoder (kogning) af sutter.

  5. Af hygiejnemæssige årsager bør sutter udskiftes efter 4 ugers brug.