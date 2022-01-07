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Ekstra skånsom til følsom hud
Effektiv pleje til følsom hud med fleksibelt skjold. 9 ud af 10 forældre er enige: Min baby har ingen hudirritation efter at være begyndt at bruge ultra soft-sut.** Beroligende lindring er altid ved hånden, uanset hvem der passer barnet. Nu 80 % plantebaseret.*
Til følsom hud
BPA-fri
Pakke med 1 stk., 80 % plantebaseret*
0-6 m
Babyens hud har brug for ekstra pleje. Soft Shield-teknologien følger de naturlige konturer i dit barns ansigt, så det oplever færre hudmærker og mindre irritation**. Vores afrundede skjold minimerer trykket på kinderne for ekstra blidhed.
Vores ortodontiske sutter er fremstillet af blød silikone for at understøtte naturlig muskelbevægelse i munden, hvilket hjælper med at reducere risikoen for tandstillingsfejl. Den smalle sut er designet til at reducere trykket mellem tunge og gane. Philips Avent Ultra-sutter er uafhængigt godkendt af Oral Health Foundation. De er fremstillet af 100 % silikone af fødevarekvalitet og er mere robuste og langtidsholdbare end sutter af gummi (latex) og fri for BPA, BPS, ftalater, PVC og polycykliske aromatiske kulbrinter.
Vores teksturerede silikonesutter er designet til at efterligne følelsen af mors bryst. Da vi spurgte forældre, hvordan deres barn reagerer på dem, svarede et gennemsnit på 98 %, at deres babyer har taget godt imod Philips Avent ultra-sutter.
4.7
ud af 5
733
Anmeldelser
99%
anbefaler dette produkt
Ola2803
07/01/2022
Danmark
Del af kampagnen
Super soft og rigtig godt Sut
Hej. Vi har testet den her intra soft sut og den er bare perfekt til de små. Den har rigtig godt pasform til de helt små børn. Og det er jo rigtig, den er super soft. Min datter var rigtig glæde til at ha den. Jeg vil anbefale den til alle “ny” mødre da den er perfekt som første sut til din lille ny.
Fordele
Soft og ikke alt for stor
Ulemper
Kan ikke finde noget imod
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra soft SCF223/02 sut
Date of Use 2020-12-07
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra soft SCF223/02 sut
Date of Use 2020-12-07
Snehvide
20/12/2021
Danmark
Del af kampagnen
Såå blød
Jeg har valgt SCF223/02 ultra soft sutten, fordi min datter havde bruge for en ny sut. Jeg søgte en blød sut. Den er virkelige blød i kvaliteten, og der er blevet taget højde for babyens sutte behov. Jeg vil helt klart anbefale denne sut.
Fordele
Så blød
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra soft SCF223/02 sut
Date of Use 2021-11-20
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra soft SCF223/02 sut
Date of Use 2021-11-20
Mor.dut
13/12/2021
Danmark
Del af kampagnen
Fantastiske sutter
Vil anbefale disse sutter til alle små børn, de er dejlig bløde og laver ikke mærker som så mange andre sutter gør. De er nemme at rengøre, æsken kan komme i mikrobølgeovnen med lidt vand og sutterne i, plus æsken kan bruges til opbevaring af dem.
Fordele
Er kun for dette produkt.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra soft SCF223/02 sut
Date of Use 2020-11-13
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra soft SCF223/02 sut
Date of Use 2020-11-13
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024.
Dele af hård plast, undtagen silikonesut (massebalancemetode).
87 % var enige i, at deres barn ikke oplevede hudirritation, efter at de begyndte at bruge Philips Avent ultra soft (2023, n=201).
forbrugertest fra 2023 i USA bekræfter, at 98 % vænnede sig til den teksturerede Philips Avent-sut, der anvendes i vores ultra-sutter (n=201).
Sammenlignet med traditionelle steriliseringsmetoder (kogning) af sutter.
Af hygiejnemæssige årsager bør sutter udskiftes efter 4 ugers brug.