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  • Ekstra skånsom til følsom hud
  • Ekstra skånsom til følsom hud
  • Ekstra skånsom til følsom hud
  • Ekstra skånsom til følsom hud
  • Ekstra skånsom til følsom hud
  • Ekstra skånsom til følsom hud
  • Ekstra skånsom til følsom hud
  • Ekstra skånsom til følsom hud
  • Ekstra skånsom til følsom hud
  • Ekstra skånsom til følsom hud
  • Ekstra skånsom til følsom hud
  • Ekstra skånsom til følsom hud

Philips Avent Pacifierultra soft

SCF093/06

4.7

| (733) Anmeldelser | 99% anbefaler dette produkt

Ekstra skånsom til følsom hud

Effektiv pleje til følsom hud med fleksibelt skjold. 9 ud af 10 forældre er enige: Min baby har ingen hudirritation efter at være begyndt at bruge ultra soft-sut.** Beroligende lindring er altid ved hånden, uanset hvem der passer barnet. Nu 80 % plantebaseret.*

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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Ekstra fast sut til voksende tænder og tandkød

Ekstra skånsom til følsom hud

  • Til følsom hud

  • BPA-fri

  • Pakke med 2 stk., 80 % plantebaseret*

  • 18 m+ med ekstra fast sut

Blødt, fleksibelt skjold reducerer irritation**

Blødt, fleksibelt skjold reducerer irritation**

Babyens hud har brug for ekstra pleje. Soft Shield-teknologien følger de naturlige konturer i dit barns ansigt, så det oplever færre hudmærker og mindre irritation**. Vores afrundede skjold minimerer trykket på kinderne for ekstra blidhed.

Ortodontisk sut, som er designet til at give en naturlig udvikling af munden

Ortodontisk sut, som er designet til at give en naturlig udvikling af munden

Vores ortodontiske sutter er fremstillet af blød silikone for at understøtte naturlig muskelbevægelse i munden, hvilket hjælper med at reducere risikoen for tandstillingsfejl. Den smalle sut er designet til at reducere trykket mellem tunge og gane. Philips Avent Ultra-sutter er uafhængigt godkendt af Oral Health Foundation. De er fremstillet af 100 % silikone af fødevarekvalitet og er mere robuste og langtidsholdbare end sutter af gummi (latex) og fri for BPA, BPS, ftalater, PVC og polycykliske aromatiske kulbrinter.

Ekstra fast sut til sundt tandfrembrud

Ekstra fast sut til sundt tandfrembrud

Vores sutter er designet, så tungen har en naturlig placering, hvilket er vigtigt for en sund taleudvikling, efterhånden som dit barn vokser. Ekstra fast for at trøste barnet, når det har ondt for tænder. Vores strukturerede silikonesut er designet til at efterligne følelsen af mors bryst.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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4.7

ud af 5

733

Anmeldelser

99%

anbefaler dette produkt

07/01/2022

Danmark

Danmark

Super soft og rigtig godt Sut

Hej. Vi har testet den her intra soft sut og den er bare perfekt til de små. Den har rigtig godt pasform til de helt små børn. Og det er jo rigtig, den er super soft. Min datter var rigtig glæde til at ha den. Jeg vil anbefale den til alle “ny” mødre da den er perfekt som første sut til din lille ny.

Fordele

Soft og ikke alt for stor

Ulemper

Kan ikke finde noget imod

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ultra soft SCF223/02 sut

Date of Use 2020-12-07

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ultra soft SCF223/02 sut

Date of Use 2020-12-07

20/12/2021

Danmark

Danmark

Såå blød

Jeg har valgt SCF223/02 ultra soft sutten, fordi min datter havde bruge for en ny sut. Jeg søgte en blød sut. Den er virkelige blød i kvaliteten, og der er blevet taget højde for babyens sutte behov. Jeg vil helt klart anbefale denne sut.

Fordele

Så blød

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ultra soft SCF223/02 sut

Date of Use 2021-11-20

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ultra soft SCF223/02 sut

Date of Use 2021-11-20

13/12/2021

Danmark

Danmark

Fantastiske sutter

Vil anbefale disse sutter til alle små børn, de er dejlig bløde og laver ikke mærker som så mange andre sutter gør. De er nemme at rengøre, æsken kan komme i mikrobølgeovnen med lidt vand og sutterne i, plus æsken kan bruges til opbevaring af dem.

Fordele

Er kun for dette produkt.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ultra soft SCF223/02 sut

Date of Use 2020-11-13

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ultra soft SCF223/02 sut

Date of Use 2020-11-13

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024. 

  1. Dele af hård plast, undtagen silikonesut (massebalancemetode).

  2. 87 % var enige i, at deres barn ikke oplevede hudirritation, efter at de begyndte at bruge Philips Avent ultra soft (2023, n=201).

  3. forbrugertest fra 2023 i USA bekræfter, at 98 % vænnede sig til den teksturerede Philips Avent-sut, der anvendes i vores ultra-sutter (n=201).

  4. Sammenlignet med traditionelle steriliseringsmetoder (kogning) af sutter.

  5. Af hygiejnemæssige årsager bør sutter udskiftes efter 4 ugers brug.