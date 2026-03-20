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Sutter
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Philips Avent Pacifier ultra soft Nighttime
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SCF094/02
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Brugervejledning
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Jeg har læst nyheder om sutter og BPA – sådan undersøges det, at Philips Avent-sutter er BPA-fri.
Er det sikkert at bruge misfarvede Philips Avent-produkter?
Sådan kontroller du, om en Philips Avent-sut er sikker
Hvad er forskellene mellem Philips Avent-sutter?
Hvor lang tid kan en Philips Avent-sut bruges?
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