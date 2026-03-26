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  • Ekstra skånsom til følsom hud
  • Ekstra skånsom til følsom hud
  • Ekstra skånsom til følsom hud
  • Ekstra skånsom til følsom hud
  • Ekstra skånsom til følsom hud
  • Ekstra skånsom til følsom hud
  • Ekstra skånsom til følsom hud
  • Ekstra skånsom til følsom hud
  • Ekstra skånsom til følsom hud
  • Ekstra skånsom til følsom hud
  • Ekstra skånsom til følsom hud
  • Ekstra skånsom til følsom hud
  • Ekstra skånsom til følsom hud
  • Ekstra skånsom til følsom hud
  • Ekstra skånsom til følsom hud
  • Ekstra skånsom til følsom hud
  • Ekstra skånsom til følsom hud
  • Ekstra skånsom til følsom hud

Philips Avent Pacifierultra soft Nighttime

SCF094/04

4.8

| (306) Anmeldelser | 99% anbefaler dette produkt

Ekstra skånsom til følsom hud

Effektiv pleje til følsom hud med fleksibelt skjold. 9 ud af 10 forældre er enige: Min baby har ingen hudirritation efter at være begyndt at bruge ultra soft-sut.** Beroligende lindring er altid ved hånden, uanset hvem der passer barnet. Nu 80 % plantebaseret.*

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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Nem at finde i mørke

Ekstra skånsom til følsom hud

  • Hætte, som lyser i mørket

  • BPA-fri

  • Pakke med 2 stk., 80 % plantebaseret*

  • 6-18 m

Blødt, fleksibelt skjold reducerer irritation**

Blødt, fleksibelt skjold reducerer irritation**

Babyens hud har brug for ekstra pleje. Soft Shield-teknologien følger de naturlige konturer i dit barns ansigt, så det oplever færre hudmærker og mindre irritation**. Vores afrundede skjold minimerer trykket på kinderne for ekstra blidhed.

Ortodontisk sut, som er designet til at give en naturlig udvikling af munden

Ortodontisk sut, som er designet til at give en naturlig udvikling af munden

Vores ortodontiske sutter er fremstillet af blød silikone for at understøtte naturlig muskelbevægelse i munden, hvilket hjælper med at reducere risikoen for tandstillingsfejl. Den smalle sut er designet til at reducere trykket mellem tunge og gane. Philips Avent Ultra-sutter er uafhængigt godkendt af Oral Health Foundation. De er fremstillet af 100 % silikone af fødevarekvalitet og er mere robuste og langtidsholdbare end sutter af gummi (latex) og fri for BPA, BPS, ftalater, PVC og polycykliske aromatiske kulbrinter.

Elsket af babyer med 98 % positiv suttilvænning***

Elsket af babyer med 98 % positiv suttilvænning***

Vores teksturerede silikonesutter er designet til at efterligne følelsen af mors bryst. Da vi spurgte forældre, hvordan deres barn reagerer på dem, svarede et gennemsnit på 98 %, at deres babyer har taget godt imod Philips Avent ultra-sutter.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.8

ud af 5

306

Anmeldelser

99%

anbefaler dette produkt

1

26/03/2026

Sverige

Sverige

bra funktion

Nappen är bekväm för barnet. Det jag gillade mest var att vi, precis som alla mammor, har tappat bort nappar överallt, så om du är ute på natten och ditt barn tappar bort sin napp i sängen och börjar gråta, hittar du den snabbt tack vare designen. Den är av mycket god kvalitet, och du kan till och med desinficera den i fodralet.

Fordele

dess funktion att vara fosforescerande på natten och det lättdesinficerade fodralet

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Pacifier SCF094/02 ultra soft Nighttime

Date of Use 2025-11-25

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Pacifier SCF094/02 ultra soft Nighttime

Date of Use 2025-11-25

25/03/2026

Sverige

Sverige

Tyvärr ej kunnat utvärdera, bebis slutade med napp

Jag anmälde mig till testet då min bebis använde napp men hon hann sluta med det innan produkten kom flera månader senare, tyvärr. Men napparna var väldigt fina och praktiskt att de lyser i mörkret.

Fordele

Lätt att hitta i mörkret.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Pacifier SCF094/04 ultra soft Nighttime

Date of Use 2026-02-25

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Pacifier SCF094/04 ultra soft Nighttime

Date of Use 2026-02-25

16/03/2026

Sverige

Sverige

Väldigt bra lysande napp

Nappen lyser väldigt bra i mörkret jämfört med andra nappar på marknaden. Den känns också mjukare än många andra vi har testat. Därför ger jag den 5/5 den uppfyller sin funktion väldigt bra. Jag kan absolut rekommendera den till småbarnsföräldrar som letar efter en första napp att testa.

Fordele

Lyser väldigt bra

Ulemper

Pris

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Pacifier SCF094/04 ultra soft Nighttime

Date of Use 2026-02-16

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Pacifier SCF094/04 ultra soft Nighttime

Date of Use 2026-02-16

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024. 

  1. Dele af hård plast, undtagen silikonesut (massebalancemetode)

  2. 87 % var enige i, at deres barn ikke oplevede hudirritation, efter at de begyndte at bruge Philips Avent ultra soft (2023, n=201)

  3. Forbrugertest fra 2023 i USA bekræfter, at 98 % vænnede sig til den teksturerede Philips Avent-sut, der anvendes i vores ultra-sutter (n=201)

  4. Sammenlignet med traditionelle steriliseringsmetoder (kogning) af sutter

  5. Af hygiejnemæssige årsager bør sutter udskiftes efter 4 ugers brug