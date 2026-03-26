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Ekstra skånsom til følsom hud
Effektiv pleje til følsom hud med fleksibelt skjold. 9 ud af 10 forældre er enige: Min baby har ingen hudirritation efter at være begyndt at bruge ultra soft-sut.** Versionen, som lyser i mørket, er altid nemt at finde. Nu 80 % plantebaseret*
Til følsom hud
BPA-fri
Pakke med 4 stk., 80 % plantebaseret*
6-18 m
Babyens hud har brug for ekstra pleje. Soft Shield-teknologien følger de naturlige konturer i dit barns ansigt, så det oplever færre hudmærker og mindre irritation**. Vores afrundede skjold minimerer trykket på kinderne for ekstra blidhed.
Vores ortodontiske sutter er fremstillet af blød silikone for at understøtte naturlig muskelbevægelse i munden, hvilket hjælper med at reducere risikoen for tandstillingsfejl. Den smalle sut er designet til at reducere trykket mellem tunge og gane. Philips Avent Ultra-sutter er uafhængigt godkendt af Oral Health Foundation. De er fremstillet af 100 % silikone af fødevarekvalitet og er mere robuste og langtidsholdbare end sutter af gummi (latex) og fri for BPA, BPS, ftalater, PVC og polycykliske aromatiske kulbrinter.
Vores teksturerede silikonesutter er designet til at efterligne følelsen af mors bryst. Da vi spurgte forældre, hvordan deres barn reagerer på dem, svarede et gennemsnit på 98 %, at deres babyer har taget godt imod Philips Avent ultra-sutter.
4.8
ud af 5
306
Anmeldelser
99%
anbefaler dette produkt
Xochitl13
26/03/2026
Sverige
Del af kampagnen
bra funktion
Nappen är bekväm för barnet. Det jag gillade mest var att vi, precis som alla mammor, har tappat bort nappar överallt, så om du är ute på natten och ditt barn tappar bort sin napp i sängen och börjar gråta, hittar du den snabbt tack vare designen. Den är av mycket god kvalitet, och du kan till och med desinficera den i fodralet.
Fordele
dess funktion att vara fosforescerande på natten och det lättdesinficerade fodralet
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Pacifier SCF094/02 ultra soft Nighttime
Date of Use 2025-11-25
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Pacifier SCF094/02 ultra soft Nighttime
Date of Use 2025-11-25
Idno
25/03/2026
Sverige
Del af kampagnen
Tyvärr ej kunnat utvärdera, bebis slutade med napp
Jag anmälde mig till testet då min bebis använde napp men hon hann sluta med det innan produkten kom flera månader senare, tyvärr. Men napparna var väldigt fina och praktiskt att de lyser i mörkret.
Fordele
Lätt att hitta i mörkret.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Pacifier SCF094/04 ultra soft Nighttime
Date of Use 2026-02-25
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Pacifier SCF094/04 ultra soft Nighttime
Date of Use 2026-02-25
Aion
16/03/2026
Sverige
Del af kampagnen
Väldigt bra lysande napp
Nappen lyser väldigt bra i mörkret jämfört med andra nappar på marknaden. Den känns också mjukare än många andra vi har testat. Därför ger jag den 5/5 den uppfyller sin funktion väldigt bra. Jag kan absolut rekommendera den till småbarnsföräldrar som letar efter en första napp att testa.
Fordele
Lyser väldigt bra
Ulemper
Pris
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Pacifier SCF094/04 ultra soft Nighttime
Date of Use 2026-02-16
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Pacifier SCF094/04 ultra soft Nighttime
Date of Use 2026-02-16
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024.
Dele af hård plast, undtagen silikonesut (massebalancemetode)
Baseret på resultaterne af amerikanske forbrugertest (2023, n=201)
Forbrugertest fra 2023 i USA bekræfter, at 98 % vænnede sig til den teksturerede Philips Avent-sut, der anvendes i vores ultra-sutter (n=201)
Sammenlignet med traditionelle steriliseringsmetoder (kogning) af sutter
Af hygiejnemæssige årsager bør sutter udskiftes efter 4 ugers brug