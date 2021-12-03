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Philips Avent SoothieSoothie

SCF099/27

4.1

| (335) Anmeldelser | 88% anbefaler dette produkt

Passer perfekt til de naturlige kurver i babyens ansigt

Philips Avent Soothie Heart sutter er bløde og fleksible og vil ikke støde ind i babyens næse. Et design i medicinsk silikone med et genanvendeligt etui fremstillet af 90 % plantebaserede materialer.*

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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Fleksibel sut i medicinsk silikone

Passer perfekt til de naturlige kurver i babyens ansigt

  • Silikonedesign i ét stykke

  • BPA-fri

  • 2-pak

  • 0-6 m

Følger ansigtets konturer for at give babyen komfort

Følger ansigtets konturer for at give babyen komfort

Det specielle hjerteformede skjold er designet til at følge babyens naturlige konturer, så det giver maksimal komfort uden at støde ind i barnets lille næse.

Design i ét stykke, fremstillet af 100 % silikone af medicinsk kvalitet

Design i ét stykke, fremstillet af 100 % silikone af medicinsk kvalitet

Holdbart design i ét stykke, der er fremstillet udelukkende af fleksibel silikone i medicinsk kvalitet. Vores team af eksperter har skabt den specielt til nyfødte fra 0-6 m.

Symmetrisk, rund sut

Symmetrisk, rund sut

Soothie har en symmetrisk, rund sut, der er designet til at passe anatomisk i barnets mund og hjælpe med at reducere tryk mellem tunge og mund. Philips Avent Soothie er uafhængigt akkrediteret af Oral Health Foundation.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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4.1

ud af 5

335

Anmeldelser

88%

anbefaler dette produkt

03/12/2021

Danmark

Danmark

Fremragende produkt

Der er ikke meget at sige om en sut, men jeg må sige at den lever op til mine forventninger, og så lidt mere. Mit barn kan bruge denne i længere tid uden irritationer, som jo er et kæmpe plus!

Denne anmeldelse blev foretaget for Soothie SCF099/22 Soothie

Dato for brug 2020-11-03

Denne anmeldelse blev foretaget for Soothie SCF099/22 Soothie

Dato for brug 2020-11-03

03/12/2021

Danmark

Danmark

Perfekt sut

En super fin sut, som lever op til de krav man engang har til sådan et produkt. Jeg er meget tilfreds, og det er den lille også. Der skal ikke meget overvejelse til at give den 5 stjerner :)

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Soothie SCF099/21 Soothie

Dato for brug 2020-11-03

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Soothie SCF099/21 Soothie

Dato for brug 2020-11-03

21/11/2021

Danmark

Danmark

Den beroligende sut

Denne nye udgave af Soothie sutten er helt klart en forbedring i forhold til den gamle udgave. Den er lettere og virker mere blød både i sutte delen, men generelt synes jeg det opleves blødere og de buede kanter får den til at fremstå mere behagelig. Det er en fordel at sutten består af en del, så når man har skoldet den er der ikke noget vand der kan gemme sig. En behagelig sut, til at berolige de helt små.

Fordele

Består kun af en del, let og blød

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Soothie SCF099/21 Soothie

Dato for brug 2021-10-21

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Soothie SCF099/21 Soothie

Dato for brug 2021-10-21

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024. 

  1. Massebalancemetode.

  2. Alle vores sutter har samme sutform og design i ét stykke, og de leveres med en række forskellige skjoldformer, herunder dem, der udleveres på amerikanske hospitaler.

  3. Sammenlignet med traditionelle steriliseringsmetoder (kogning) af sutter.

  4. Af hygiejnemæssige årsager bør sutter udskiftes efter 4 ugers brug.