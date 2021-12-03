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Passer perfekt til de naturlige kurver i babyens ansigt
Philips Avent Soothie Heart sutter er bløde og fleksible og vil ikke støde ind i babyens næse. Et design i medicinsk silikone med et genanvendeligt etui fremstillet af 90 % plantebaserede materialer.*
Silikonedesign i ét stykke
BPA-fri
2-pak
0-6 m
Det specielle hjerteformede skjold er designet til at følge babyens naturlige konturer, så det giver maksimal komfort uden at støde ind i barnets lille næse.
Holdbart design i ét stykke, der er fremstillet udelukkende af fleksibel silikone i medicinsk kvalitet. Vores team af eksperter har skabt den specielt til nyfødte fra 0-6 m.
Soothie har en symmetrisk, rund sut, der er designet til at passe anatomisk i barnets mund og hjælpe med at reducere tryk mellem tunge og mund. Philips Avent Soothie er uafhængigt akkrediteret af Oral Health Foundation.
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4.1
ud af 5
335
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produkt
NNotZebra27
03/12/2021
Danmark
Del af kampagnen
Fremragende produkt
Der er ikke meget at sige om en sut, men jeg må sige at den lever op til mine forventninger, og så lidt mere. Mit barn kan bruge denne i længere tid uden irritationer, som jo er et kæmpe plus!
Denne anmeldelse blev foretaget for Soothie SCF099/22 Soothie
Dato for brug 2020-11-03
Denne anmeldelse blev foretaget for Soothie SCF099/22 Soothie
Dato for brug 2020-11-03
NNotZebra27
03/12/2021
Danmark
Del af kampagnen
Perfekt sut
En super fin sut, som lever op til de krav man engang har til sådan et produkt. Jeg er meget tilfreds, og det er den lille også. Der skal ikke meget overvejelse til at give den 5 stjerner :)
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Soothie SCF099/21 Soothie
Dato for brug 2020-11-03
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Soothie SCF099/21 Soothie
Dato for brug 2020-11-03
Barb86
21/11/2021
Danmark
Del af kampagnen
Den beroligende sut
Denne nye udgave af Soothie sutten er helt klart en forbedring i forhold til den gamle udgave. Den er lettere og virker mere blød både i sutte delen, men generelt synes jeg det opleves blødere og de buede kanter får den til at fremstå mere behagelig. Det er en fordel at sutten består af en del, så når man har skoldet den er der ikke noget vand der kan gemme sig. En behagelig sut, til at berolige de helt små.
Fordele
Består kun af en del, let og blød
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Soothie SCF099/21 Soothie
Dato for brug 2021-10-21
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Soothie SCF099/21 Soothie
Dato for brug 2021-10-21
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024.
Massebalancemetode.
Alle vores sutter har samme sutform og design i ét stykke, og de leveres med en række forskellige skjoldformer, herunder dem, der udleveres på amerikanske hospitaler.
Sammenlignet med traditionelle steriliseringsmetoder (kogning) af sutter.
Af hygiejnemæssige årsager bør sutter udskiftes efter 4 ugers brug.