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  • Ortodontisk BPA-fri
  • Ortodontisk BPA-fri
  • Ortodontisk BPA-fri
  • Ortodontisk BPA-fri
  • Ortodontisk BPA-fri
  • Ortodontisk BPA-fri

Udgået

Philips AventTransparente sutter

SCF170/20

4.5

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Ortodontisk BPA-fri

Philips AVENT ortodontiske, sammenfoldelige og symmetriske sutter respekterer den naturlige udvikling af babyens gane, tænder og gummer. Alle AVENT-sutter er fremstillet af silikone og er uden smag og lugt. Farverne kan variere.

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Smart design, krystalklart udseende

Ortodontisk BPA-fri

  • 0-3 m

  • BPA-fri

9 ud af 10 babyer tager godt imod vores sutter*

9 ud af 10 babyer tager godt imod vores sutter*

Babyer ved, hvad de kan lide! Vi har spurgt mødre, hvordan deres små reagerer på Philips Avent-sutter, og 9 ud af 10 babyer tager godt imod vores sutter.*

Designet til at give en naturlig udvikling i munden

Designet til at give en naturlig udvikling i munden

Vores sammenfoldelige silikonesut har en symmetrisk form, der tager højde for din babys gane, tænder og gummer, mens den vokser.

Fremstillet på vores prisbelønnede produktionsanlæg i Storbritannien

Fremstillet på vores prisbelønnede produktionsanlæg i Storbritannien

Du kan være sikker på, at den lilles komfort er i gode hænder. Denne sut er fremstillet på vores prisbelønnede produktionsanlæg i Storbritannien.*

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.5

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

07/11/2014

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Toller Schnuller!

Mein Kind hat anfangs keine Schnuller genommen. Ich habe verschiedene Firmen und Sorten ausprobiert und bin schließlich auf Avent gestoßen. Und endlich habe ich einen Schnuller gefunden, den es angenommen hat.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF170/19 Classic pacifier

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF170/19 Classic pacifier

05/10/2011

France

France

beau design et discrète

pas de BPA et discrète une fois dans la bouche du bébé

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF170/19 Sucette classique

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF170/19 Sucette classique

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