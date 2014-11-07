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Udgået
Ortodontisk BPA-fri
Philips AVENT ortodontiske, sammenfoldelige og symmetriske sutter, der respekterer den naturlige udvikling af babyens gane, tænder og gummer. Alle AVENT-sutter er lavet af silikone og er uden smag og lugt. Farverne kan variere.
3-6 m
BPA-fri
Babyer ved, hvad de kan lide! Vi har spurgt mødre, hvordan deres små reagerer på Philips Avent-sutter, og 9 ud af 10 babyer tager godt imod vores sutter.*
Vores sammenfoldelige silikonesut har en symmetrisk form, der tager højde for din babys gane, tænder og gummer, mens den vokser.
Du kan være sikker på, at den lilles komfort er i gode hænder. Denne sut er fremstillet på vores prisbelønnede produktionsanlæg i Storbritannien.*
4.5
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
JaneDoe
07/11/2014
Deutschland
Bekræftet køber
Toller Schnuller!
Mein Kind hat anfangs keine Schnuller genommen. Ich habe verschiedene Firmen und Sorten ausprobiert und bin schließlich auf Avent gestoßen. Und endlich habe ich einen Schnuller gefunden, den es angenommen hat.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF170/19 Classic pacifier
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF170/19 Classic pacifier
gum92
05/10/2011
France
beau design et discrète
pas de BPA et discrète une fois dans la bouche du bébé
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF170/19 Sucette classique
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF170/19 Sucette classique