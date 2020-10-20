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SCF184/64
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Er mit Philips Avent-produkt fri for BPA og BPS?
Sådan stopper barnet med at bruge Philips Avent-sutter
Er retningslinjerne for Philips Avent vigtige?
Sådan kontroller du, om en Philips Avent-sut er sikker
Hvor lang tid kan en Philips Avent-sut bruges?
Hvordan fjerner jeg vand fra en Philips Avent-sut?
Sådan rengør du Philips Avent-sutten
Sådan steriliseres Philips Avent-sutter
Er Philips Avent-sutter sikre for en sund oral udvikling?