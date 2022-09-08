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Udgået
SCF220/21
Den blødeste sut til din babys følsomme hud
Pas på den følsomme hud med den ultra soft sut fra Philips Avent. Vores superbløde*, fleksible skjold følger formen af din babys kinder, efterlader færre mærker og medfører mindre hudirritation, så sutten er mere behagelig for din baby.
ultrablød og fleksibel
0-6 m
Ortodontiske og BPA-frie
2-pak
Sart hud kræver ekstra pleje. Vores skjoldteknologi lader denne sut følge de naturlige kurver i din babys ansigt og giver en bekvem pasform. Din lille får færre mærker på huden og mindre irritation.
Vores afrundede skjold minimerer trykket og giver behagelig lindring, som er skånsom mod din lilles kinder.
Vi har spurgt mødre, hvordan deres små reagerer på vores noprede silikonesutter, og i gennemsnit svarede 98 %, at deres børn tager godt imod Philips Avents ultra soft- og ultra air-sutter.
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Anmeldelser
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024.
Udviklet i samarbejde med sundhedspersonale og mødre
Amerikanske forbrugerundersøgelser i 2016-2017 viser, at gennemsnitligt 98 % af babyerne tog godt imod den teksturerede Philips Avent-sut, der bruges til vores ultra air- og ultra soft sutter
Af hygiejniske årsager bør sutter udskiftes efter 4 ugers brug
Verdens førende sutmærke
Vores udvalg hjælper mødre og babyer på hvert eneste udviklingstrin
85 % af de adspurgte mødre svarer, at denne sut føles blødere end otte sammenlignelige modeller fra andre førende mærker, uafhængig undersøgelse, USA, feb. 2017