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Udgået

Philips AventUltra Soft

SCF220/21

1 pris

Den blødeste sut til din babys følsomme hud

Pas på den følsomme hud med den ultra soft sut fra Philips Avent. Vores superbløde*, fleksible skjold følger formen af din babys kinder, efterlader færre mærker og medfører mindre hudirritation, så sutten er mere behagelig for din baby.

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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Fleksibelt skjold sikrer en behagelig pasform

Den blødeste sut til din babys følsomme hud

  • ultrablød og fleksibel

  • 0-6 m

  • Ortodontiske og BPA-frie

  • 2-pak

Blødt, fleksibelt skjold, der giver færre mærker på huden og mindre irritation

Blødt, fleksibelt skjold, der giver færre mærker på huden og mindre irritation

Sart hud kræver ekstra pleje. Vores skjoldteknologi lader denne sut følge de naturlige kurver i din babys ansigt og giver en bekvem pasform. Din lille får færre mærker på huden og mindre irritation.

Afrundet skjold, der giver ekstra komfort hver dag

Afrundet skjold, der giver ekstra komfort hver dag

Vores afrundede skjold minimerer trykket og giver behagelig lindring, som er skånsom mod din lilles kinder.

Elsket af spædbørn over hele verden*

Elsket af spædbørn over hele verden*

Vi har spurgt mødre, hvordan deres små reagerer på vores noprede silikonesutter, og i gennemsnit svarede 98 %, at deres børn tager godt imod Philips Avents ultra soft- og ultra air-sutter.

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Priser

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024. 

  1. Udviklet i samarbejde med sundhedspersonale og mødre

  2. Amerikanske forbrugerundersøgelser i 2016-2017 viser, at gennemsnitligt 98 % af babyerne tog godt imod den teksturerede Philips Avent-sut, der bruges til vores ultra air- og ultra soft sutter

  3. Af hygiejniske årsager bør sutter udskiftes efter 4 ugers brug

  4. Verdens førende sutmærke

  5. Vores udvalg hjælper mødre og babyer på hvert eneste udviklingstrin

  6. 85 % af de adspurgte mødre svarer, at denne sut føles blødere end otte sammenlignelige modeller fra andre førende mærker, uafhængig undersøgelse, USA, feb. 2017