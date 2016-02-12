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Udgået
Bliv klar til amning
Basissættet til amning fra Philips Avent hjælper dig med de første dages amning.
Brystpleje
Så du har det tørt og behageligt hele dagen.
Specielt designet til at suge ekstra og give komfort om natten.
Bruges varme for at stimulere mælketilstrømningen i brystet- Bruges kolde for at lindre og afslappe - Ekstra omslag medfølger for større komfort
5.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
Zsanett
12/02/2016
Österreich
Bekræftet køber
Tolles Produkt
Ich bin sehr zufriden mit alle Philips Avent Produkte, was ich bis jetzt bestellt habe. Philips macht stillen viel bequemer für mich. Dieser Produkt kann ich nur weiter emphelen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF257/00 Brustpflege Starter-Set
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF257/00 Brustpflege Starter-Set
Baseret på en global online tilfredshedsundersøgelse gennemført i 2023 blandt 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og babypleje.