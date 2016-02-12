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Udgået

Philips AventBasissæt til amning

SCF257/00

5

| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

Bliv klar til amning

Basissættet til amning fra Philips Avent hjælper dig med de første dages amning.

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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Avent-amningssæt

Bliv klar til amning

  • Brystpleje

12 x ammeindlæg til dag

12 x ammeindlæg til dag

Så du har det tørt og behageligt hele dagen.

6 x ammeindlæg til nat

Specielt designet til at suge ekstra og give komfort om natten.

2 x termogelepuder til dobbeltsidig brug

Bruges varme for at stimulere mælketilstrømningen i brystet- Bruges kolde for at lindre og afslappe - Ekstra omslag medfølger for større komfort

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

12/02/2016

Österreich

Österreich

Bekræftet køber

Tolles Produkt

Ich bin sehr zufriden mit alle Philips Avent Produkte, was ich bis jetzt bestellt habe. Philips macht stillen viel bequemer für mich. Dieser Produkt kann ich nur weiter emphelen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF257/00 Brustpflege Starter-Set

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF257/00 Brustpflege Starter-Set

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en global online tilfredshedsundersøgelse gennemført i 2023 blandt 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og babypleje. 